Riciclo riuso e rielaboro imbastando e colorando con la Banca del Tempo di Besnate

Dopo la pausa estiva ricomincia “Al tempo della creatività”, la rassegna di laboratori per bambini e ragazzi in età scolare (dai 6 ai 12 anni) proposti dalla Banca del tempo di Besnate.

Il primo appuntamento è per la mattinata di sabato 23 settembre dalle ore 10 alle ore 12 per un imprevedibile laboratorio creativo a cura di Elena Rizzardi. “3R riciclo riuso rielaboro impastando e colorando” è il titolo dell’iniziativa che sarà ospitata negli spazi del GS prealpino, in via Roma 4 a Besnate.

Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una email a bancadeltempo.besnate@gmail.com.

L’attività è promossa dalla Banca del tempo id Besnate in collaborazione con la Banca del tempo di Gallarate, il Comune e la biblioteca civica di Besnate.