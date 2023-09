Ridefinito l’accordo di programma per l’ex Caserma Garibaldi a Varese: 40 milioni di finanziamento totali

L’accordo di programma per l’ex caserma Garibaldi si conferma e si consolida nei portici interni della struttura, in un incontro che ha ridefinito i termini dell’accordo e ha visto al tavolo l’assessore regionale agli enti locali Massimo Sertori, il presidente della Provincia Marco Magrini, il sindaco di Varese Davide Galimberti con gli assessori ai lavori pubblici Andrea Civati e alla cultura Enzo Laforgia, il delegato del rettore dell’Università dell’Insubria Federico Raos e il presidente di Fondazione Molina Carlo Castelletti.

L’incontro ha visto confermate le principali decisioni: innanzitutto la prosecuzione del secondo stralcio di finanziamenti, che ora raggiungono un importo complessivo di 40 milioni (All’inizio dell’accordo erano 24), di cui 29 forniti da Regione Lombardia, 9 dal comune di Varese e 1 dalla provincia di Varese.

La seconda conferma è che la sede del teatro cittadino diventerà definitivamente quella del Politeama, confermando – alla fine della riqualificazione del cinema teatro di piazza XX Settembre – la dismissione del vecchio Apollonio.

La terza è la pedonalizzazione di via Spinelli, il tratto viario tra piazza Repubblica e il lato porticato della ex caserma Garibaldi: per permettere tale pedonalizzazione, l’uscita nella via del parcheggio delle “Corti” non proseguirà verso via Magenta, ma formerà una curva a “U” per portare le auto verso via San Michele Arcangelo.

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori, nei primi mesi del 2024 è previsto il completamento del primo stralcio, che comprende l’Archivio del Moderno della facoltà di Architettura di Mendrisio, mentre la fine del 2024 dovrebbe segnare il completamento totale dell’intervento che porterà al nuovo polo culturale varesino.

I COMMENTI DEI PROTAGONISTI

La soddisfazione da parte degli enti coinvolti è stata unanime: «Grazie alla sintonia tra comune regione e università si avvicina sempre di più la realizzazione del nuovo teatro per la città, tanto atteso da decenni – Ha commentato innanzitutto il sindaco di Varese, Davide Galimberti – finalmente si è deciso di riqualificare il Politeama e unire il nuovo progetto culturale per la caserma al nuovo teatro cittadino, che sarà nel cuore della città».

Anche Regione Lombardia ricorda l’impegno da loro sostenuto: «L’accordo di programma è originato quando Bobo Maroni era presidente della Regione e Attilio Fontana sindaco, nel 2014 – ha sottolineato Massimo Sertori, assessore agi enti Locali di Regione Lombardia – e oggi con il collegio di vigilanza abbiamo sancito l’accordo e rinnovato l’intesa con una variante che faremo per un totale di 40 milioni di euro, 29 dei quali sono messi a disposizione da Regione Lombardia. Credo sia un giorno importante per Varese, per una rigenerazione urbana importante».

E’ da “cittadino semplice” il primo ricordo del presidente della Fondazione che metterà a disposizione il Politeama perchè diventi il teatro della città: «Io la caserma Garibaldi la ricordo abitata: ricordo i militari, e la ronda che si faceva intorno a qui – ha sottolineato Carlo Maria Castelletti, presidente della Fondazione Molina – Per anni questo edificio è stato dismesso, ma poi Giunta, Regione e Provinca in modo illuminato hanno fatto rivivere questo edifico storico: una sinergia che è esempio raro di collaborazione. Sono felice che istituzione come molina abbia collaborato con il comune nell’interesse della cittadinanza per il Politeama, che diventerà teatro cittadino»

Soddisfazione anche da parte della Provincia, che fin dall’inizio ha partecipato all’accordo: «La Provincia collabora ed è presente con tutte le sue forze rispetto a un’opera che è sicuramente importante per la città di Varese ma anche per la provincia intera – Ha commentato Marco Magrini, presidente della Provincia – E’ un lavoro di sinergia che porta un valore aggiunto al territorio. Un particolare ringraziamento va alla Regione perchè ha sostenuto uno sforzo importante per raggiungere questo obiettivo».