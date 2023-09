Rinviato lo spettacolo di Giovanni Allevi al Teatro di Varese

Il concerto del 3 dicembre 2023 di Giovanni Allevi al Teatro di Varese è stato posticipato al 12 aprile 2024. I biglietti acquistati per i concerti dell’artista già annunciati rimangono validi. In caso di necessità è possibile richiedere il rimborso del biglietto presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto entro 11 dicembre 2023.

Giovanni Allevi, compositore e pianista, da un anno combatte la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Da allora l’artista, ritiratosi momentaneamente dalle scene, ha

iniziato il suo percorso di guarigione, non mancando mai di condividere con il suo amato pubblico ogni momento di questo importantissimo percorso. Attraverso i canali social ufficiali ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso il suo pubblico e per il grande amore e sostegno che migliaia di persone ogni giorno gli dimostrano. È grazie a questo amore condiviso che la sua musica continua a diffondersi e toccare il cuore di tanti.

Nel suo ultimo post è l’artista stesso ad annunciare di stare attraversando una situazione clinica che richiede il massimo impegno per la sua guarigione e ancora tempo per il recupero di una dimensione fisica e mentale che gli permetta di affrontare il palco con tutta la sua presenza e consapevolezza. La sua dedizione a mantenere un contatto diretto con il suo pubblico che chiede di essere costantemente informato sulle sue condizioni di salute è la testimonianza tangibile del legame profondo con i suoi fans, o persone “uniche ed inimitabili” come lui stesso ama definirli. In arrivo c’è da aspettarsi dunque nuove date, e si spera presto il definitivo annuncio di un suo ritorno sulle scene internazionali, che rimangono in attesa di rivedere il “filosofo del pianoforte” per emozionarsi ancora con le sue dolci note ed il suo tocco inconfondibile.