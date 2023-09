Rissa tra bambini in cortile “sedata” dai genitori e dalla Polizia. Ferita una bimba di nove anni

Bambini che giocano nel cortile di una palazzina popolare di Busto Arsizio, parte qualche parola di troppo, si formano due fazioni e inizia il parapiglia che si conclude con una bambina di 9 anni e un papà di 48 che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari e l’intervento di una volante della Polizia per calmare gli animi esagitati dei minori.

L’intervento è stato registrato nella serata di ieri (giovedì) nel cortile di un condominio dell’Aler abitato da famiglie piuttosto numerose (si parla di una quindicina di minori coinvolti). Secondo una prima ricostruzione i ragazzini, circa una quindicina, si sarebbero divisi in due fazioni che si sono affrontati a muso duro. Quando la situazione si è surriscaldata oltre il dovuto sono intervenuti anche alcuni genitori e uno di questi avrebbe riportato qualche graffio, insieme ad una bambina di 9 anni.

Non è chiaro cosa abbia fatto scatenare il parapiglia, forse un insulto troppo pesante, fatto sta che sul posto è intervenuto anche un equipaggio del Commissariato di Busto Arsizio mentre i due feriti sono stati portati in ospedale a Legnano da un’ambulanza della Croce Rossa per accertamenti.