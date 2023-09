Roberto Radice apre la seconda edizione del convegno “Luino, 350 anni di storia turistica”

IL Professore dell’Università Cattolica sarà protagonista per l’incontro “Dal Petit Tour dei Tre Laghi, all’ Idrovia Locarno – Venezia, fra cultura, management e diritto”

La seconda edizione del convegno internazionale “Luino, 350 anni di storia turistica. Dal Petit Tour dei Tre Laghi, all’ Idrovia Locarno – Venezia, fra cultura, management e diritto” si terrà sabato 21 ottobre alle 16.00. Tale evento avrà luogo a Luino, sul Lago Maggiore, presso la prestigiosa location di Palazzo Verbania, già Kursaal.

Il meeting si aprirà ancora con la sessione dedicata alla cultura con l’intervento del Professor Roberto Radice dell’Università Cattolica di Milano. «Credo che un piano di queste proporzioni meriti anche una premessa filosofica data la sua rilevanza e la forte tensione organizzativa che ha comportato; ma oltre a ciò ha richiesto le virtù dell’ottimismo, della lungimiranza e della pazienza che trovano ampio risalto e precisa definizione soprattutto nella filosofia. – commenta nell’abstract del suo intervento il Professore -. Nella realtà ha preteso accordi, confronti, mediazioni impossibili da realizzare senza quello che filosoficamente si chiama ‘il volo dell’anima».

Una riflessione illuminata, quella del docente universitario, che ha condiviso tanto del suo percorso con il Professor Giovanni Reale e che in questa sede si riferirà anche all’importanza delle radici culturali, quell’élan vital che appartiene al nostro genio del luogo, fondamentale per “spiegare le ali”.

La prima parte verrà moderata dal Direttore di Prealpina Silvestro Pascarella, successivamente prenderà la parola anche Federico Crimi, cultore della materia storica che proseguirà la narrazione della prima parte riguardante il background turistico-culturale del territorio.

Al tavolo anche il giornalista Marco Corradi, collaboratore di MontecarloNews, già redattore della rivista Biribissi diretta da Piero Chiara, che tratteggerà il ritratto del celebre romanziere luinese in riferimento alla Liguria, con riferimenti al Comune di Sanremo, che nel 1978 gli riconobbe il titolo di “Amico di Sanremo” e lo coinvolse con un incarico per le attività culturali. Sanremese di nascita, Alessandro Bertellotti giornalista della RSI, Radio Televisione Svizzera Italiana chiuderà la sessione con una riflessione riguardante l’ impatto culturale degli eventi speciali, come le Olimpiadi ad esempio, e la loro organizzazione tecnica

L’organizzazione dell’evento è del giurista Luca Sartorio imprenditore di Grand Luino srl in convenzione per una ricerca con l’ Università di Genova ed il partnerariato dell’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne, il Gruppo Italiano Stampa Turistica, il Festival del Teatro e della Comicità.