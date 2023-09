Rotolito compra La Tipografica Varese. La produzione continuerà sul territorio

La Tipografica Varese, azienda storica varesina fondata nel 1927, è stata acquisita dalla concorrente Rotolito spa, la tipografia (tra gli altri) di Tex, Topolino, della Settimana enigmistica, e di molti best seller italiani ed esteri. L’accordo tra la famiglia Redaelli, giunta alla quarta generazione e proprietaria de La Tipografica Varese, e il colosso di Pioltello è stato raggiunto il 5 luglio scorso, tramite la continuità indiretta con affitto del ramo produttivo partito lo scorso 10 luglio. La cessione definitiva si perfezionerà nei prossimi mesi all’interno della procedura.

L’occupazione è stata salvaguardata perché La Tipografica Varese continuerà a produrre sul territorio: degli 80 lavoratori, 56 sono stati ricompresi nel ramo d’azienda passando al gruppo Rotolito, 5 hanno impugnato il licenziamento e 19 hanno trovato una nuova occupazione.

La Rotolito spa con questa acquisizione rafforza la sua leadership nel settore in quanto La Tipografica Varese negli anni aveva sviluppato il mercato africano sub sahariano, quello che ha più prospettive di crescita, la scolastica e la stampa su carta leggera. Il Gruppo di Pioltello che conta più di 950 dipendenti e ha dieci stabilimenti in Italia e Europa, continuerà a sviluppare le potenzialità dell’azienda rimanendo sul territorio.