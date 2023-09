Ruspe al lavoro per drenare il “lago” attorno al canile di Varese

Sono in corso i lavori di contrasto al dissesto idrogeologico nella zona del canile comunale in via Friuli, allagato per l’ennesima volta dopo le ultime precipitazioni.

Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune di Varese nei giorni scorsi e con il cessare momentaneo delle precipitazioni, i mezzi sono al lavoro per ampliare il canale di drenaggio che, nel caso di piogge estreme come quelle avvenute, permetta all’acqua in eccesso di fluire immediatamente ed evitare così di accumularsi.

«Siamo al lavoro per ripristinare l’area del canile che è stata colpita dalle piogge particolarmente intense di questi giorni – spiega l’assessora all’Ambiente Nicoletta San Martino – Sono in continuo contatto con le associazioni che si prendono cura degli animali ospitati all’interno della struttura, con l’impegno di trovare quanto prima una soluzione idonea ad ospitare i cani in via definitiva, ricordando a tutti la possibilità di adozione degli amici a quattro zampe ospitati».

L’idea, allo studio dopo l’ultimo allagamento avvenuto lunedì scorso, è quella di spostare temporaneamente il canile nell’area dei Duni, a Bizzozero.