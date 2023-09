Sagra degli uccelli, a Cantello si rinnova la tradizione nell’edizione numero 56

Come ogni prima domenica di settembre torna a Cantello la storica Sagra degli Uccelli.

La 56esima edizione, come sempre organizzata dalla Pro Loco Cantello, si terrà domenica 3 settembre all’area feste di via Collodi e vedrà come fulcro, come avviene da sempre, la gara canora tra uccelli cantori.

La gara comincerà come sempre molto presto: dalle 5 di mattina sarà possibile iscrivere alla gara di canto i propri uccelli silvani. Alle 7 e alle 8 la giuria effettuerà le prime visite per la gara canora, divisa nelle categorie merlo-tordo-fringuello-allodola-tordina-sassello-cardellino, mentre alle 9 è prevista un’altra visita dei giudici, che visionerà gli uccelli da ornamento esotici. L’ultima visita per la gara canora verrà effettuata alle 9.30, mentre la premiazione è prevista per le 10.45. A seguire si esibiranno i chioccolatori, che nella caccia “storica” servivano per imitare i versi dei volatili per attirarli verso i cacciatori e ora rappresentano un importante pezzo del folclore.

Per la maggior parte dei partecipanti alla seguitissima sagra, il bello però avviene dopo. Alle 12 in particolare aprirà lo stand gastronomico, con piatti tipici dell’autunno nella zona: polenta e quaglie, polenta e brasato, polenta e cinghiale e polenta e zola, anche se non mancheranno anche salamelle alla griglia. Il servizio bar e panini sarà invece aperto dalle 5 per tutta la durata della festa, come da tradizione. Durante tutta la giornata sarà aperta inoltre la mostra mercato.

L’ingresso al pubblico nel periodo delle gare (dalle 6 alle 11) ha un costo di 2 euro a persona. La manifestazione gode del patrocinio di regione Lombardia, comune di Cantello, comunità montana del Piambello, Camera di Commercio di Varese, Provincia di Varese.