Salta la messa in una parrocchia di Busto Arsizio. A Beata Giuliana non ci sono più preti

Fedeli in attesa del parroco per la messa domenicale delle 18,15, qualcuno è arrivato anche da Gallarate, ma il prete non si presenta e dopo quasi 15 minuti di attesa arriva l’annuncio che la funzione non ci sarà per mancanza di preti con i presenti che sono stati dirottati alla chiesa di San Michele dove, alla messa per salutare don Alberto Ravagnani, erano presenti ben quattro sacerdoti.

C’è stupore nel quartiere bustocco dove nei giorni scorsi era stato annunciato che i due preti (don Giovanni Fumagalli e don Gianluca Tognon) sarebbero andati via ad inizio settembre ma nessuno aveva avvisato che la messa domenicale era rimasta scoperta.

Eppure la comunità di fedeli del quartiere è numerosa e attiva, prova ne è il fatto che proprio in questa settimana l’oratorio è il centro della festa rionale con tanto di palio dei cantoni, eventi e la presenza del vicario episcopale monsignor Luca Rinaldi che proprio ieri ha guidato la processione del mattino e proprio a Beata ha mosso i suoi primi passi da sacerdote. La crisi vocazionale è ormai un fatto acclarato e i nuovi preti sono sempre meno.

Anche il consigliere comunale leghista Simone Orsi ha cercato di sensibilizzare sul tema ma al momento non sembra essere ancora stato trovato un sostituto anche provvisorio tra i giovani prelati che operano nelle numerose parrocchie della città.