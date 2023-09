Salvini: “Malpensa è strategico. Presto una norma per superare i blocchi che ne limitano lo sviluppo”

“L’aeroporto di Malpensa e l’area cargo sono strategici per il Paese. Vengo da un incontro con i ministri Giorgetti (Tesoro) e Pichetto (Ambiente) per fare una norma che superi tutti i no allo sviluppo di Malpensa”. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini intervenendo in videoconferenza al convegno di Volandia dedicato all’Hydrogen Valley di Malpensa.

All’evento era presente anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha sottolineato l’importanza degli investimenti in sostenibilità. L’intervento di Fontana: