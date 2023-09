“Santo Stefano Got Talent”: il Coro Divertimento Vocale in concerto all’oratorio

L’evento è inserito nella Festa della Madonna della Cintura: appuntamento per sabato 9 settembre alle 21 al campo sportivo di via Aldo Moro

Sabato 9 settembre alle ore 21 (l’ingresso è gratuito), il campo di calcio dell’Oratorio San Paolo in via Aldo Moro a Oggiona con Santo Stefano si trasformerà nel palcoscenico per l’esibizione del Coro Divertimento Vocale.

La compagine artistica gallaratese è arrivata alla notorietà nazionale nel 2019, dopo la partecipazione al programma televisivo Italia’s Got Talent nel quale ottenne il settimo posto assoluto.

L’evento è curato dalla Parrocchia di Santo Stefano, è inserito nel contesto dell’annuale Festa della Madonna della Cintura. Oltre al concerto gli organizzatori hanno allestito un fornito banco gastronomico per una cena in compagnia, affiancato da una serie di attrazioni inserite nella sagra.

Il Coro Divertimento Vocale ha una storia che va al di là della partecipazione televisiva: nato nel 1996 dalla passione di una ventina di giovani cantanti e musicisti, conta ora quasi 150 voci che ne fanno uno dei cori più numerosi d’Italia.

Altrettanto professionale la band, che ha il non banale compito di arrangiare e mettere in nota un repertorio in continua evoluzione: dal classico al sacro, dal gospel al jazz, sino ad arrivare al pop e al rock. Dopo centinaia e centinaia di esibizioni, per il coro Divertimento Vocale è abitudine riempire teatri e piazze: questa volta tocca a Santo Stefano dove è atteso il grande pubblico.