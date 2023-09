Sarà in via Giotto ad Azzate la nuova sede di Poste Italiane

La sede del nuovo Ufficio Postale di Azzate sarà in Via Giotto 18, quindi a pochi metri dalla vecchia sede di via Acquadro.

Ad annunciarlo Poste Italiane che comunica anche la chiusura al pubblico dell’attuale ufficio postale a partire da domani 26 settembre. “La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Buguggiate, sito in via Cavour 2, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45″.

La decisione di chiudere l’ufficio postale nasce dal fatto che la palazzina che oggi ospita gli sportelli ed è sede dell’Asst Sette Laghi, sarà presto abbattuta.

Regione Lombardia ha individuato quell’area come sede di una Casa di Comunità e ha deciso di abbattere l’edificio esistente e procedere alla ricostruzione di un nuovo stabile con criteri differenti, più funzionali alla nuova destinazione. Alcuni uffici dell’Asst a marzo sono stati spostati nella sede di Gazzada Schianno, mentre il Comune si sta attivando per dislocare, in accordo con Asst, i servizi principali nel raggio di poche centinaia di metri rispetto alla sede attuale.

Lo svuotamento dei locali di via Acquadro è già cominciato ed entro la metà di ottobre consegnerà le chiavi all’Asst. Da quel momento sarà Regione Lombardia a stabilire i tempi di inizio lavori.