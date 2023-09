Schianno abbraccia Giovanni Mazzucchelli, morto in montagna: “Sempre al fianco e mai davanti”

La piccola chiesa di Schianno non poteva contenere il grande abbraccio di tutti coloro che hanno voluto bene a Giovanni Mazzucchelli, educatore professionista e appartenente al gruppo Scout d’Europa, morto in Valsesia domenica scorsa, e così molti hanno dovuto trovare posto sulla piazza all’esterno.

Dentro il feretro del 52enne con accanto lo zaino da montagna e il cappello da scout mentre la figlia Giuditta ha posato un girasole sulla bara. Sono state proprio le parole di Giuditta a far scattare un applauso fragoroso nella chiesa. La ragazza ha affrontato questo momento così difficile con il sorriso sulle labbra e la leggerezza dei suo 20 anni, come avrebbe voluto il papà: «Ho dei messaggi da parte di tutti noi. Manchi a tutti coi tuoi riccioli e quegli occhi verdi» – ha detto la giovane sciorinando i pensieri che hanno affollato la mente del fratello Francesco e della mamma Claudia, dei nonni e dello zio.

Oltre a lei ha parlato anche una scout in rappresentanza del gruppo, subito dopo il canto che accompagna tutti gli appartenenti a questa organizzazione “Oh vorrei tornar”. Un ricordo molto sentito è stato letto anche da un amico con cui condivideva la passione per il basket e in particolare della Pallacanestro Varese e dal gruppo della Pastorale varesina che si occupava di affiancare le famiglie che si separano dove insieme alla moglie era molto attivo.

Questo essere sempre al fianco e mai davanti è stato il filo conduttore di tutti i ricordi che si sono susseguiti, così come l’importanza della famiglia e del vivere le responsabilità insieme agli altri. Giovanni Mazzucchelli verrà ricordato soprattutto per questo.

Oltre ai tanti amici e compagni di viaggio, ad accompagnarlo in questo ultimo viaggio c’erano anche numerosi preti della comunità pastorale mentre a don Stefano Silipigni ha officiato la cerimonia funebre.