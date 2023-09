Scienze, letteratura, arte e lingue: a Villa Cagnola nasce l’università per tutti

Villa Cagnola ha una sua “università”. Si apre il primo anno accademico di UniCagnola, il nuovo progetto targato ISSR Beato Paolo VI, con sede nella bella villa di Gazzada Schianno.

La proposta di corsi si inserisce nella tradizione culturale di dialogo tra culture laica e religiosa, espresse già da Guido Cagnola. Davvero molto ricco il programma dei corsi su temi che riguardano Letteratura, Arte, Economia, Scienze sociali, Scienze della formazione, Medicina, Scienze naturali, Lingue. Vengono offerti anche una serie di laboratori ed incontri di approfondimento, focus di approfondimento e Lectio Magistralis su temi di attualità.

L’offerta formativa è aperta a tutti, a persone di qualunque età: l’obiettivo, spiegano i responsabili del progetto, è quello di andare oltre “il mero intrattenimento per provare a generare una

comunità di persone disposte al dialogo e al confronto. Sono tre in particolare gli obiettivi che l’Istituto si propone con il progetto UniCagnola: conoscere gli argomenti proposti secondo i diversi saperi; educare alla riflessione; orientare al senso critico ed al discernimento etico”.

Il programma dei corsi è diviso in due periodi; ottobre-dicembre e gennaio-maggio e segue la calendarizzazione indicata nelle schede di ogni singolo corso, consultabili sul sito UniCagnola.

Sabato 16 settembre, dalle 10 alle 13, è in programma l’Open Day durante il quale sarà possibile scoprire da vicino l’offerta didattica, conoscere alcuni docenti ed iscriversi direttamente ai corsi proposti.

I costi

La quota di partecipazione per l’Anno Accademico 2023/2024 è fissata in € 100 corrisposti a titolo di contributo a supporto del progetto UniCagnola (alcuni corsi potrebbero richiedere un contributo aggiuntivo a copertura dei maggiori costi che l’istituto dovrà sostenere per organizzarli) ma la quota dà diritto ad alcuni benefit: l’accesso a tutto il catalogo corsi UniCagnola e alle Lectio Magistralis; l’ingresso gratuito e prioritario alla collezione d’Arte Cagnola nelle domeniche di apertura; gli inviti speciali ed ingressi ridotti alla rassegna concertistica Musica in Villa Cagnola organizzata dalla Pro Loco di Gazzada Schianno e per finire l’ingresso gratuito ai focus proposti dall’ ISSR Beato Paolo VI.

Il Comitato scientifico di UniCagnola

UniCagnola si avvale delle competenze di un folto gruppo di docenti delle più disparate discipline, un Comitato Scientifico ed un Comitato Organizzativo. Del Comitato scientifico fanno parte: Guido Bonoldi, Alberto Cozzi, Irene Di Paola, Tiziana Ferrario, Emanuela Fogliadini, Carlo Galfrascoli, Gigi Pala, Pippo Ranci Ortigosa, Elena Rapetti, Luigi Saibene, Angelo Viganò, Paola Viotto, Edoardo Zin.

Le iscrizioni ai corsi sono già aperte sul sito www.unicagnola.it

QUI IL PIEGHEVOLE CON I CORSI