Sciopero aereo venerdì 8 settembre, Ita Airways cancella 30 voli

Venerdì 8 settembre sciopero dei lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, nonché del personale dipendente delle aziende di trasporto aereo settore handlers. Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali, tra cui la Cub Trasporti.

A confermarlo l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Le motivazioni alla base dello sciopero sono legate principalmente al rinnovo del contratto collettivo che è atteso da sei anni. I sindacati coinvolti contestano diverse questioni, tra cui l’inadeguatezza degli aumenti salariali proposti e l’aumento dell’orario di lavoro senza un adeguato compenso economico.

«Gli aumenti salariali sono inconsistenti – afferma in un comunicato la Cub Trasporti -. A fronte di una vigenza contrattuale di 10 anni, e una perdita salariale in riferimento al costo della vita di 400 euro al mese, si propongono 250 euro complessivi e spalmati in tre anni. Anziché cancellare le 24 ore incrementali concesse nel precedente rinnovo contrattuale, verrà formalizzato un aumento dell’orario a 38,5 ore settimanali senza nessun adeguamento economico».

L’effetto immediato dello sciopero si riflette nelle operazioni della compagnia aerea italiana Ita Airways, che ha annunciato la cancellazione di 30 voli nazionali in concomitanza con lo sciopero. La compagnia ha messo in atto un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, cercando di riprenotare il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili. Si stima che il 55% dei passeggeri interessati riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

Sono assicurati tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7/10 e 18/21, riporta Enac; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso oltre a tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi transiti su scali nazionali.