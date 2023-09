Sciopero di Trenord, mattina di disagi per i pendolari. E l’8 si “ferma” l’aeroporto di Malpensa

Dopo lo stop di agosto, nella mattina del 6 settembre il nuovo sciopero dei treni in Lombardia.

L’agitazione del personale di Trenord è in programma per tutta la giornata di oggi. A proclamarla sono diverse sigle sindacali: Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie. Considerata la rappresentatività di alcune sigle sono prevedibili disagi.

Lo sciopero è scattato alle ore 03:00 di mercoledì 6 settembre e terminerà alle ore 2:00 di giovedì 7 settembre.

Il Servizio Regionale, Suburbano ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti” (la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso il link:www.trenord.it/trenigarantiti) che abbiano orario di partenza, previsto da Orario Ufficiale, dalla stazione di origine dopo le ore 6:00 e arrivo nella destinazione finale entro le ore 9:00; nella fascia pomeridiana i treni con partenza dopo le ore 18:00 e arrivo entro le ore 21:00.

Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time”.

Due giorni dopo – 8 settembre – toccherà invece all’aeroporto di Malpensa, come anticipavamo qui.