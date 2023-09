Scocca mezzogiorno e il telefono “lancia l’allarme”

È arrivato puntuale a mezzogiorno. Tutti gli smartphone accesi sul territorio lombardo hanno ricevuto una notifica scritta, seguita dal suono di una “sirena” profondo e ripetuto. Si tratta del primo esperimento regionale del nuovo sistema di allarme pubblico IT-alert, un progetto guidato dalla Protezione civile nazionale.

Esperimento riuscito, a quanto pare. A giudicare anche dai commenti sui social: molti confermano di averlo ricevuto e di avere compilato anche il questionario che chiede di dare un riscontro territoriale e temporale di quanto è arrivato sul telefono. Il questionario chiede anche quale sia stata la sensazione quando il telefono ha emesso il suono e in molti hanno risposto di essere sobbalzati anche se erano preparati. Qualcuno chiede anche perché il suono si sia disattivato dopo tre o quattro squilli e se non sarebbe invece meglio spegnerlo manualmente.

È arrivato anche a chi aveva il telefono in modalità silenziosa, con non disturbare e senza vibrazione: solo un test per mettere alla prova il sistema, che, a quanto pare, ha superato ogni “barriera”.