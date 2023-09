Scontri sulle tribune a Gallarate, presa di posizione della Lega Nazionale Dilettanti

Il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti condanna fermamente gli episodi di violenza avvenuti presso lo “Stadio Atleti Azzurri d’Italia” di Gallarate. I gravi fatti accaduti al termine della partita valida per la prima giornata del campionato di Eccellenza, disputatasi in data 9 settembre (leggi qui), non hanno nulla a che fare con i valori della Responsabilità Sociale che promuove la LND.

Nella fattispecie, dopo il match tra Sestese e Pavia, alcuni personaggi sono riusciti ad introdursi all’interno dell’impianto incappucciati e armati di spranghe mettendo in pericolo l’incolumità delle molte famiglie che hanno assistito alla partita. Il Comitato Regionale Lombardia, il Presidente Sergio Pedrazzini e il Consiglio Direttivo stigmatizzano ogni forma di violenza riguardo ad episodi che non dovrebbero accadere a “causa” dello sport e in nessun altro luogo.

«Dopo aver appreso della notizia degli episodi di violenza di Gallarate la nostra prima sensazione è stata un misto di stupore e di tristezza. I valori che promuove da sempre la Lega Nazionale Dilettanti sono quelli della lealtà sportiva, del rispetto delle regole e della solidarietà sociale. A seguito di questi episodi che hanno coinvolto, loro malgrado, società appartenenti alle nostre Delegazioni, noi, il Consiglio Direttivo con il Presidente Sergio Pedrazzini, intendiamo continuare a promuovere sempre di più i forti valori che contraddistinguono lo spirito del nostro movimento calcistico».