Scontro tra un un’auto e una moto a Gallarate, ferito un uomo di 59 anni

Grave incidente stradale questa mattina, giovedì 14 settembre, poco prima delle 7 a Gallarate.

Un’auto e una moto, per cause che i carabinieri di Gallarate intervenuti subito dovranno accertare, si sono scontrate. L’incidente è avvenuto in via Cardinale Schuster una strada molto trafficata. Ferito in maniera seria un uomo di 59 anni: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese con l’elisoccorso. Coinvolta anche una giovane di 22 anni.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.