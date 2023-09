Scopri il Messico a Busto Arsizio. La Festa Nazionale al Museo Tessile

La location di via Volta 6 sarà, per un weekend, il centro delle celebrazioni della festa nazionale messicana tra musica tradizionale, sport, piatti tipici e cultura

Il Museo Tessile di Busto Arsizio si prepara ad accogliere un evento unico che porterà un tocco di Messico in Italia. Il venerdì 8 e sabato 9 settembre, l’Associazione Culturale México per tutti, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e in collaborazione con il Consolato Generale del Messico a Milano, Regione Lombardia e l’Associazione Agire in Comune di Travedona Monate, darà vita a “Scopri il Messico! Vivi la Festa Nazionale”.

Questo evento culturale è un’opportunità unica per celebrare il 213° anniversario dell’indipendenza del Messico, un momento fondamentale nella storia del paese. La festa, che si svolgerà nella location di via Alessandro Volta 6, con ingresso gratuito, porterà in Italia usi, tradizioni e aspetti caratteristici dell’identità nazionale messicana.

La storia e la cultura del Messico

Il cuore dell’evento sarà la cerimonia ufficiale del “Grito” che si terrà sabato 8 settembre alle ore 19:45, alla presenza della Console Generale del Messico a Milano, María de los Ángeles Arriola Aguirre, e delle rappresentanze istituzionali e imprenditoriali locali. Questo è un momento solenne che ricorda il “Grido di Dolores,” l’atto con cui iniziò la guerra d’indipendenza messicana nel 1810.

La musica del Messico

La manifestazione promette di essere una straordinaria esperienza di immersione nella cultura messicana. Sarà offerta un’originale narrazione in italiano degli eventi che portarono all’indipendenza del paese, realizzata in collaborazione con l’Associazione Rosa Mexicano di Verona. Inoltre, si esibiranno sul palco il gruppo musicale Los Alebrijes di Bologna e il Mariachi Sol de Mexico Italia, che porteranno i diversi stili della musica tradizionale messicana, tra cui son jalisciense, ranchera, corrido, huapango, bolero, ma anche son jarocho, salsa e cumbia.

Lo sport del Messico

Per gli amanti dello sport e dell’azione, sabato alle 17:00 ci sarà anche una speciale esibizione di lucha libre, uno stile di lotta corpo a corpo nato in Messico negli anni ’30 e tuttora molto popolare nel paese, con i luchadores mascherati della Milan Wrestling Federation.

Il cibo del Messico

L’evento non mancherà di deliziare i palati dei visitatori con una vasta selezione di specialità gastronomiche messicane. Dalle celebri tacos, alle enchiladas e ai chilaquiles, tutto a base di tortilla di mais, fino alle deliziose tortas, ovvero panini farciti. Inoltre, ci sarà un truck di bevande e cocktail iconici a base di tequila e mezcal, e stand di prodotti locali ed artigianali.

Due giorni di festa dalle 12 fino a tarda sera

L’appuntamento è alle ore 12:00 di venerdì 8 settembre per l’apertura dell’evento. Entrambi i giorni, gli stand saranno aperti già a pranzo, dalle 12:00 fino a tarda sera. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ci sarà anche musica latina, DJ e per i più piccoli, un truccabimbi.

México per tutti

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale México per tutti, attiva dal 2009 nel territorio lombardo e del Nord Italia con progetti di promozione della cultura messicana. È un’opportunità straordinaria per tutti gli amanti della cultura, della musica, del cibo e delle tradizioni messicane di immergersi in questa affascinante cultura senza dover attraversare l’oceano. Non perdete l’occasione di “Scoprire il Messico” a Busto Arsizio il 8 e 9 settembre!

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 12:00 Apertura evento, street food e stand di prodotti tradizionali ore 12.00

Ore 19:00 Narrazione storica dell’Indipendenza del Messico in collaborazione con l’Associazione Rosa Mexicano

Dalle ore 20:30 alle 23:00 Esibizione del gruppo musicale Son Alebrijes

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 11:00 Laboratorio di lucha libre mexicana – Mini lezioni da 15 min (prenotazione obbligatoria al costo di 17€ a persona)

Ore 12:00 Apertura street food e stand di prodotti tradizionali

Ore 15:30 Truccabimbi

Ore 17:00 Esibizione di lucha libre mexicana della Milan Wrestling Federation

Ore 19:30 Narrazione storica dell’Indipendenza del Messico in collaborazione con l’Associazione Rosa Mexicano

Ore 19:45 Cerimonia istituzionale in collaborazione con il Consolato Generale del Messico a Milano e intervento della Console Generale del Messico a Milano Sig.ra Ambasciatrice Maria de Los Angeles Arreola con “El Grito”

Ore 20:30 Esibizione del Mariachi Sol de Mexico Italia

Ore 21:45 Esibizione del gruppo musicale Son Alebrijes

Fino alle ore 24:00 musica e DJ a conclusione dell’evento