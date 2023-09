Sempre più turisti scelgono Lago Maggiore e Varesotto per le loro vacanze

Lago Maggiore e Varesotto promossi, grazie ai loro prodotti tipici, come mete di una vacanza “lenta” e sostenibile. Si chiude la parentesi di un’estate che, ora, vede l’appuntamento del controesodo.

Ed è tempo di bilanci, con le montagne e i laghi lombardi che hanno conquistato un flusso notevole di visitatori, fra i 37,5 milioni gli italiani (fonte Coldiretti/Ixè) che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2023.

Le vacanze 2023 hanno registrato una netta preferenza sulle mete nazionali, ma c’è anche una quota del 28% di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, decidendo di trascorrere una vacanza all’estero spinti spesso dalle offerte più convenienti.

RIPRESA DEGLI ALBERGHI

Una gran parte di turisti diretta sul Lago Maggiore e nelle altre località del Varesotto – riferisce la Coldiretti – ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, di parenti e amici o negli appartamenti in affitto, in ripresa l’albergo, che si piazza davanti ai bed and breakfast ma nella classifica delle preferenze molto gettonati sono anche i 25mila agriturismi presenti in Italia spinti secondo Terranostra e Campagna Amica dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.

BENE I CENTRI RIVIERASCHI

Secondo Coldiretti, si accorcia il periodo delle vacanze e per la metà degli italiani in viaggio (50%) la durata della vacanza è stata inferiore alla settimana mentre per il 25% – continua la Coldiretti – è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunatissimo 4% che si è spinto a stare fuori addirittura oltre un mese. Se il mare con il caldo si conferma in testa alla classifica delle mete preferite, campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo posto, ma recuperano terreno anche i centri urbani del comprensorio in primis i centri rivieraschi da Luino a Laveno Mombello, fino ad Angera.

FOOD E PICCOLI BORGHI

Particolarmente apprezzate sono anche le scelte alternative per conoscere – sottolinea la Coldiretti provinciale – i piccoli borghi delle valli interne (il 72% degli italiani in vacanza che dichiara di visitare i piccoli borghi magari anche solo con una gita in giornata). Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani questa estate, accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c’è la ricerca del cibo e del vino locali che è diventata la prima voce del budget delle vacanze Made in Italy nel 2023 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir.