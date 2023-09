Serata speciale per i Lions Sette Laghi tra gestualità italiana e swinging london

Una serata piacevole che fa del bene: è quella che ha organizzato il Lions Club Varese Sette Laghi in partenariato con il Comune di Varese domenica 10 settembre con inizio alle 20.45, nella tensostruttura dei Giardini Estensi.

Più di due ore di spettacolo tra cabaret e musica con Luca Vullo e the Tribeatles, per aiutare diverse realtà varesine, tra le quali ci sono le suore Romite del sacro Monte.

Protagonista della serata dal titolo “Che fai, non vieni?” è innanzitutto Luca Vullo, regista, formatore e performer, che porta in giro per il mondo la sua sapienza sulla gestualità italiana: in corsi professionali o in simaptici spettacoli, ci aiuta a renderci più consapevoli di quello che lui definisce “un vero e proprio talento, non una caratteristica di cui vergognarsi”. Vullo, calabrese di nascita e varesino di adozione, è di fatto “l’ambasciatore della gestualità italiana” ed è stato anche speaker TEDX a Varese.

Dopo di lui l’appuntamento è con la Swinging London con la band tributo del più grande band della storia: i Beatles. I Tribeatles, cosi si chiama il gruppo formato da Andrea Abbate (John), Giampiero Soru (Ringo), Marco Brega (George), Luigi Trentin (Paul), Marco Rodio (Brian Epstein, Pete Best, George Martin). Canzoni senza tempo, amate da chi le ha ascoltate a 45 giri e a chi, molto più giovane, le ha nella sua storia famigliare e personale.

«Fare del bene fa bene a sè stessi e agli altri – sottolinea il presidente dei Lions Sette Laghi Paolo Soru – E passare una serata seguendo uno spettacolo grazioso, leggero, che fa passare un paio d’ore serene rende il bene ancora più piacevole»

Ingresso alla serata è a offerta libera a partire da 15 euro: «Ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire con quello che potrà – conclude Soru – Ma anche Fosco Marongiu, promotore finanziario di Mediolanum Varese, per il fattivo sostegno».

Per informazioni sulla serata è possibile contattare i numeri 3477200765 oppure 335216788 o la mail psicosoru@yahoo.it