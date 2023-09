Servono più di tre milioni di euro per recuperare Villa Radetzky. Busto a caccia di altri fondi

Su proposta del sindaco, la giunta ha approvato in linea tecnica il progetto di recupero di villa Bossi Radetzky per un importo complessivo di 3.351.155 euro. Il progetto sarà oggetto di una richiesta di finanziamento al “Fondo Interventi Tutela e promozione patrimonio culturale” del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’intervento di recupero era già stato candidato per l’assegnazione di un contributo economico nell’ambito del Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza “Qualità dell’Abitare” (PINQuA), ma, al fine di limitare l’assunzione di ulteriori mutui per la copertura della quota di cofinanziamento del progetto, l’Amministrazione ha avanzato richiesta di non dare corso a tutti gli investimenti inizialmente contemplati, tra cui quello relativo a villa Radetzky.

La candidatura al “Fondo Interventi Tutela e promozione patrimonio culturale” conferma l’interesse dell’Amministrazione per il recupero dell’immobile che sarà destinato a interventi pubblici con particolare riferimento al settore sociale.

Il progetto comprende il restauro dell’immobile di interesse culturale e storico; il consolidamento e miglioramento sismico; l’efficientamento energetico; l’adeguamento volto a garantire l’accessibilità totale o parziale e la fruibilità del bene da parte delle persone con disabilità; la manutenzione straordinaria finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile.