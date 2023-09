Sesto Calende premia Leonardo: “La sezione elicotteri porta prestigio e notorietà alla città”

Nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi oggi nella Sala Consiliare del Comune di Sesto Calende, il Sindaco Giovanni Buzzi ha consegnato a Leonardo il Diploma di conferimento del “Premio Città di Sesto Calende 2023” per la categoria ‘lavoro, ricerca, arte e innovazione’.

Nella motivazione espressa con la concessione di tale benemerenza civica, si sottolinea come “La presenza a Sesto Calende della Leonardo Elicotteri, negli storici stabilimenti della Siai Marchetti, è motivo di prestigio e notorietà internazionale per la nostra Città. L’insediamento produttivo costituisce un centro di eccellenza e di continua innovazione tecnologica, in un settore come quello aeronautico che ha caratterizzato la nostra storia industriale e sociale, e si pone oggi come punto di riferimento qualificante, in positiva simbiosi con la comunità sestese”.

Inaugurato nel 2006 presso la storica sede industriale SIAI del 1915, il sito elicotteristico di Leonardo attualmente operativo rappresenta per l’azienda la punta di diamante per i servizi e le tecnologie dedicate all’addestramento e all’assistenza tecnica per la flotta mondiale, composta da oltre 4500 elicotteri in servizio in 150 paesi.

In diciassette anni la cosiddetta ‘Training Academy’ ha visto crescere il personale occupato (tra interni ed esterni) dalle circa 60 alle attuali 750 persone. Il numero di studenti (tra piloti, tecnici manutentori e personale di cabina provenienti da tutti i continenti) appartenenti agli operatori di elicotteri Leonardo e formati a Sesto Calende nel 2006 era di 800, salendo rapidamente nel tempo e attestandosi a una media di 9000-10.000 l’anno nell’ultimo quinquennio. Il sito di Sesto Calende ha rappresentato un modello operativo che ha dato vita ad una fitta rete di Training Academy e Centri di Addestramento in molteplici aree geografiche, sviluppando ambienti di simulazione e realtà virtuale sempre più sofisticati.

Alla consegna del Premio, Vittorio Della Bella, SVP Customer Support & Training Worldwide Services per il business elicotteristico di Leonardo, ringraziando per l’ottenimento di questo riconoscimento ha sottolineato, tra l’altro, “Le profonde trasformazioni avvenute in questo stabilimento dal 2006 ne hanno fatto un centro tecnologico all’avanguardia nelle moderne tecnologie digitali. Ciò è reso possibile anche dalla capacità di attrarre e valorizzare professionalità di alto profilo. Inoltre, siamo lieti di contribuire all’economia del territorio non solo dal punto di vista industriale ma anche perchè i nostri numerosi studenti prevenienti da tutto il mondo vi trascorrono del tempo prezioso e lo vivono con grande soddisfazione. Desidero infine ringraziare anche il Gruppo Lavoratori AGUSTA Seniores per il loro contributo”.