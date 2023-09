Settima edizione in arrivo a Jerago per “Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”

Sabato 16 settembre per le vie di Jerago con Orago si terrà la 7° edizione della corsa podistica non competitiva “Una Corsa per Andrea – Una corsa per la vita”.

La corsa partirà dal piazzale del parco Onetto – via Onetto a Jerago – alle ore 20:00 e si snoderà per le vie di Jerago per un percorso di 5 km. Le iscrizioni – direttamente suo posto dalle ore 18:00 e non oltre le 19:45 – sono aperte a tutti dai 0 anni in su e anche agli amici a quattro zampe. Non è necessario correre, ma partecipare.

L’evento sarà accompagnato dalla buona musica di Teo il Blasco e la sua band. Dalle ore 19:00 aprirà lo stand gastronomico a cura dell’Associazione Solarte e alle ore 21:00 per i più piccoli spettacolo di magia offerto dal “Il Cappellaio Matto”. A fine serata l’estrazione dei biglietti lotteria.

Per info info@insiemeadandreasipuo.org