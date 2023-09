Settimana europea della mobilità a Busto Arsizio. Gli appuntamenti del 16-17-18 settembre

Ecco il programma degli appuntamenti previsti in occasione della Settimana Europea della Mobilità nei prossimi giorni:

16 SETTEMBRE – Sabato

9:30 – 11:30 Cicloturismo per famiglie Pedalar per parchi – a cura del servizio di Didattica Museale

La prenotazione è da effettuare tramite piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pedalar-per-parchi-ciclotour-per-famiglie-con-ragazzi-9-13-682063469197

10:00 Avvio dei lavori di realizzazione della Piazza Scolastica presso le “Scuole Marco Polo” in collaborazione con “Il Domani che Vorrei”

10:00 – 13:00 – Parco Alto Milanese (PAM) ingresso Baitina

Laboratorio di educazione ambientale e mobilità sostenibile per bambini – a cura dell’I.C. “Galilei”.

16:00 – 18:30 – Piazza Trento Trieste e Via D. Crespi

Baby Bus, Baby Patente e Laboratori di mobilità sostenibile

16:00 – 19:00 – Via Roma / Via Card. Tosi

Apertura Urban Center Diffuso

16:00 – 21:00 – Piazza Trento Trieste

Open Stage in Ti & Ti Park (musica dal vivo proposta dagli artisti che si iscriveranno al link https://theopenstage.it/#app)

17:00 Inaugurazione del Ti&Ti Park, in collaborazione con l’I.C. De Amicis. A seguire aperitivo On the Street

17:30 – Piazzetta di via Card. Tosi

Mobility Point: presentazione Urban Farm

18:30 Inaugurazione della Piazza Scolastica presso le “Scuole Marco Polo” in collaborazione con “Il Domani che Vorrei”

20:30 – Piazza Trento e Trieste

Concerto dell’orchestra del Liceo Musicale “PINA BAUSCH” diretto dal Prof. Franco Conetta in Ti & Ti Park.

17 SETTEMBRE 2023 – Domenica

9:30 – 11:30 Cicloturismo per famiglie Pedalar per parchi – a cura del servizio di Didattica Museale

La prenotazione è da effettuare tramite piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pedalar-per-parchi-ciclotour-per-famiglie-con-ragazzi-9-13-682063469197

9:30-12:00 – Piazza Trento e Trieste e Via D. Crespi

Safety Stand a cura delle Forze dell’Ordine e Associazioni di protezione civile

10:30 Partenza “Color Run” per le vie del centro – Ritrovo in Parco Cossetto di via Foscolo dalle ore 8.30

a cura dell’Associazione “Aiuti per l’Etiopia” – in collaborazione con Assessorato allo Sport, ASSB e Associazioni podistiche cittadine

Corsa solidale di 5 km a ritmo libero non competitiva, all’insegna dei colori e del divertimento ! Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’ampliamento del Centro di Accoglienza Giovanni Paolo II di Areka, per i bambini bisognosi di cure. A seguire, dopo la corsa solidale, l’evento prosegue all’interno del parco con numerose attività: animazione per grandi e piccoli, l’esibizione del gruppo Amici del ballo dell’Auser di Gallarate e balli di gruppo per tutti!

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

ISCRIZIONI – E’ possibile iscriversi online a questo link: https://gestioneiscrizioni.eventiwow.it/inscripcion/ethiocolorun-busto-arsizio/inscripcion_datos/?fbclid=IwAR0Ti3DSbC2YFFsaAkATuF6i3ehxv0uYWHLmOq9ozQyJbYx4x58lDLneAbg

oppure in presenza domenica 17 settembre

15:00 -18:30 – Piazza Trento e Trieste e Via D. Crespi

Safety Stand a cura delle Forze dell’Ordine e Associazioni di protezione civile

15:00 – 21:00 – P.zza Trento e Trieste

Open Stage in Ti & Ti Park

16:00 – 18:30 – Piazza Trento Trieste e Via D. Crespi

Baby Bus e Baby Patente

16:00 – 19:00 – Via Roma / Via Card. Tosi

Urban Center Diffuso

18:00 – Piazzetta di via Card. Tosi

Mobility Point: approfondimento sul tema: Pedibus: alternativa possibile?

21:00 – Piazza Trento e Trieste

Serata di cabaret con Max PIERIBONI.

A seguire Karaoke e musica con DuoMania

18 SETTEMBRE 2023 – Lunedì

07:30 – Piazza Trento Trieste

Saluto al Sole, sessione gratuita di Yoga con la maestra Sonia Bottigelli in Ti & Ti Park e “colazione nel parco”

09:30 – 12:30 – Piazza Trento Trieste

School on the street in Ti & Ti Park – Lezioni all’aperto per gli studenti delle scuole cittadine

16:30 – 18:30 – Scuole “De Amicis” in via Pastrengo

Mostra del progetto “La piazza che vorrei” e presentazione del Piano di Mobilità Sostenibile dell’I.C. De Amicis

17:00 – 19:00 – Via Roma / Via Card. Tosi

Urban Center Diffuso

18:00 – Piazzetta di via Card. Tosi

Mobility Point:

ORLANDO MASTRILLO (VARESENEWS) presenta:

AMBIENTE, SALUTE E SPORT incontro con la dott.ssa Elisabetta Todisco, direttore struttura complessa di Ematologia dell’Ospedale di Busto Arsizio

18:00 – 21:00 – P.zza Trento e Trieste

Open Stage in Ti & Ti Park

21:00 – P.zza Trento e Trieste

Serata di musica in Ti & Ti Park .