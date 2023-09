Sfilata, concorso e tanto affetto: un successo il primo appuntamento con “Impronte” a Malnate

È stata una domenica all’insegna degli animali da compagnia a Malnate grazie all’evento promosso dal comitato “Impronte”, che è nato sul territorio da pochi mesi ma al suo primo appuntamento ha già registrato un ottimo risultato. Sono infatti stati 66 i cani che, assieme ai loro amici umani, hanno partecipato alla sfilata e al concorso che si è tenuto nel pomeriggio del 24 settembre in via Kennedy, nell’area antistante le scuole medie, con oltre 300 persone ad assistere.

«Insieme ad altri amici e padroni di cani – spiega Simona Calcagni, presidente del neo comitato civico malnatese – abbiamo deciso di fondare questo comitato che si occuperà principalmente di salvaguardare il benessere dei nostri amici animali, attraverso diverse iniziative, compresa la creazione e riqualificazione delle aree sgambo nella nostra città, così da permettere ai nostri cani di poter correre e socializzare in totale tranquillità e sicurezza oltre alla possibilità di controllare e cercare di diminuire la presenza di deiezioni canine sul territorio. Organizzeremo inoltre serate informative su varie tematiche che spaziano dalla corretta socializzazione dei cani all’interno delle aree sgambo e delle piccole indispensabili nozioni di pronto intervento ma soprattutto a formare padroni attenti e consapevoli sui doveri e sulla corretta gestione dei nostri animali».



I primi tre classificati

«Ultimo ma non meno importante – prosegue la presidente di “Impronte” -, il nostro progetto più ambizioso, sarà l’istituzione del veterinario sociale così da permettere anche a chi non ha disponibilità economiche di poter accedere ad un primo intervento veterinario. Permettetemi di ringraziare tutte le associazioni del territorio che sono intervenute oggi tra cui: ambulanza veterinaria, guardie oipa, canile di Varese (lega del cane), SOS, pet therapy Varese, protezione civile, associazione dai una mano. Ringraziamo davvero di cuore i nostri sponsor che ci hanno sostenuto con donazioni e presenza, Dog Eden che ci ha aiutato nella gestione e organizzazione dell’evento in totale sicurezza e CronacheMalnatesi.it che ha creato e gestito il sito web delle iscrizioni alla sfilata e al censimento al quale invito tutti ad iscriversi per conoscere e valutare correttamente dove iniziare ad intervenire in città. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di passare la giornata con noi insieme ai nostri fedeli compagni di vita. Ricordo che si sono iscritti e hanno sfilato in totale sicurezza 66 cani. È stata una giornata meravigliosa! Al prossimo anno».