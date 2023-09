Sguardi e Visioni: Cultura fotografica e territori dell’arte alla Galleria Boragno

Riprende il ciclo di incontri “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca”

Mercoledì 4 ottobre alle 17.45 riprende alla Galleria Boragno il ciclo di incontri “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca” organizzato da Propositi di filosofia snc, un percorso che si propone di approfondire, sperimentare e avvicinare il pubblico alle pratiche della philosophy for children/community. Un’occasione per indagare le possibilità di inaugurare spazi di riflessione, argomentazione e partecipazione nelle scuole, nel territorio, negli ambiti del lavoro sociale e nelle organizzazioni.

L’incontro del 4 ottobre sarà l’occasione per presentare la collana di libri “Sguardi e Visioni: Cultura fotografica e territori dell’arte”, in un colloquio con la direttrice della collana Francesca Adamo.

Gli incontri sono gratuiti: è gradita la conferma della partecipazione inviando una mail all’indirizzo propositisnc@gmail.com con il proprio nome e cognome e l’oggetto “Galleria Boragno”.