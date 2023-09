Si avvicina la fine dell’estate e da Nicora Garden si comincia ad allestire il Natale

Non è mai troppo presto per pensare al Natale. Lo sanno bene da Nicora Garden, tra i più celebri negozi della provincia di giardinaggio e fiori, piante e arredo per giardino e casa dove in questi giorni sono già cominciati i lavori per la creazione della loro punta di diamante: il villaggio del Natale. E così, a pochi giorni dalla fine dell’estate, si vedono già spuntare i primi abeti imbiancati e addobbi colorati. Ora non resta che avviare il conto alla rovescia: mancano “solo” 103 giorni al 25 dicembre.