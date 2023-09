Si è spento il comandante della Polizia Locale di Casorate Sempione

La scorsa notte è morto Antonello Goffredi, comandante della Polizia locale di Casorate Sempione. È stato il sindaco Dimitri Cassani a commentare per primo la triste notizia: « Antonello in questi mesi non era stato bene, ha combattuto e vinto una dura battaglia contro una neoplasia che era comparsa, sono stati momenti difficili che lui ha sempre affrontato con un coraggio da leone, riuscendo alla fine a debellare la malattia… Era tornato in servizio con la solita voglia di spaccare le montagne, Antonello era fatto così».

L’ultimo incontro era avvenuto venerdì scorso e nulla lasciava intendere un’evoluzione così tragica: « in un mondo dove troppo spesso c’è chi “tira a campare” lui giganteggiava, lo abbiamo scelto per questo, la sua esperienza sul campo, come agente operativo, si accompagnava alla sua voglia di imparare a fare il COMANDANTE. …

Con estremo dolore stringiamo in un abbraccio tutta la sua famiglia, ci mancherai COMANDANTE, voglio ricordarti così, fiero nella tua divisa, sei stato un esempio e non ti dimenticheremo!»