Si riunisce il vertice della Regio Insubrica con rappresentanti dei consigli regionali di Ticino, Lombardia e Piemonte

I rappresentanti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e dei Consigli regionali di Lombardia e Piemonte si riuniranno domani venerdì 15 settembre alle ore 10 a Mezzana (Cantone Ticino, Svizzera) presso la sede della Comunità di lavoro della Regio Insubrica in via San Gottardo: nell’occasione si confronteranno tra loro gli esponenti dei parlamenti regionali a cui fanno riferimento principalmente i territori di Como, Lecco e Varese, del Ticino e delle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Il Consiglio regionale della Lombardia sarà rappresentato dal Presidente della Commissione speciale per i Rapporti tra la Lombardia e la Confederazione Svizzera e per la Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine Giacomo Zamperini: la delegazione lombarda sarà composta anche dai Consiglieri regionali Silvana Snider e Angelo Orsenigo. Interverranno per la Lombardia Alessandro Fermi, Francesca Brianza e Roberto Mura

Il livello delle acque lacuali e la relativa gestione idrica, la navigazione dei laghi, le migrazioni transfrontaliere di fauna selvatica, la fiscalità e il telelavoro dei frontalieri, gli Stati Generali della Cultura e del Turismo della regione insubrica, la Programmazione Interreg 2021-2027 saranno alcuni dei temi al centro dell’incontro che sarà introdotto dal Presidente della Regio Insubrica Massimo Sertori.