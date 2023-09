Sicurezza sul lavoro, il segretario Uil Lombardia Vizza segnala una situazione di pericolo a Castiglione Olona

In tema di sicurezza sul lavoro ogni azione è utile, anche la segnalazione di singole situazioni di rischio. E’ quanto è successo nei giorni scorsi a Castiglione Olona, comune dove risiede il segretario generale della Uil regionale lombarda Enrico Vizza.

Vizza passando nei pressi di un’abitazione di Castiglione Olona (nella foto) dove sono in corso lavori di ristrutturazione, ha notato irregolarità nelle misure di sicurezza e dopo averle documentate ha inviato una lettera al sindaco, all’Ufficio tecnico del Comune, allo Psal (il servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ats) e all’Ispettorato del lavoro perché venissero immediatamente presi provvedimenti verso la ditta e il committente.

«Evitare le stragi sul lavoro significa anche denunciare tutte le situazioni di rischio – dice il segretario Vizza – La strage di Brandizzo con cinque morti è l’ennesima dimostrazione che nel nostro Paese, come dice il capo dello Stato Sergio Mattarella, c’è molto da fare. E farlo significa che tutti devono impegnarsi e metterci la faccia per denunciare ogni qualvolta si vedano situazioni di vero pericolo per la salute dei lavoratori. Per questo quando ho visto in un’abitazione dove si stavano eseguendo lavori di rimozione della copertura del tetto che era stato installato un trabattello pericoloso e con protezioni precarie considerando anche che si stava lavorando in una giornata piovosa, mi sono sentito di segnalare la cosa al sindaco e agli organismi competenti perché intervenissero con la massima urgenza nei confronti del titolare dell’impresa e del committente prima di dover registrare l’ennesima vittima sul lavoro. Questa situazione evidenzia interesse solo per il profitto, oltre ad essere una competizione sleale verso chi investe in sicurezza».

«Abbiamo il compito di tornare ad educare chi non vuole rispettare le regole – conclude il segretario regionale Uil – Farò queste azioni ogni qualvolta dovessi riscontrare situazioni di pericolo per il lavoratori e per le persone, perché arrivare a zero morti sul lavoro significa anche denunciare e arrivare dove molto spesso gli organi ispettivi non arrivano per carenza di personale. Vuol dire senso civico e vuol dire che tutti, nessuno escluso, devono fare la loro parte».

Il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri, si è detto è profondamente indignato da quanto documentato da Vizza ed è già pronto a prendere provvedimenti. Tra l’altro anche lui nei giorni scorsi aveva evidenziato un’altra situazione di rischio su cui è intervenuto.

«Ho immediatamente dato disposizione alla Polizia locale di intervenire sui lavori segnalati dal segretario Vizza – dice il sindaco – Penso che sia veramente assurdo continuare a lavorare in questo modo se poi tutti i giorni reclamiamo dei morti e chi è responsabile di cantiere non si adopera per migliorare queste situazioni. E’ veramente incredibile come vengono fatti i lavori, basta vedere come in molti cantieri non ci sia nessuno col casco o con i sistemi di sicurezza previsti dalla legge. Nel nostro comune questo non deve assolutamente accadere e siamo pronti a definirci “Comune a zero morti sul lavoro”. Mi auguro che i colleghi sindaci di altri comuni prendano spunto e facciano la stessa cosa».

Il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri con Enrico Vizza, segretario generale di Uil Lombardia