Softball, la Inox Saronno vince la Coppa Italia e va in Europa

La Inox Team Saronno ha vinto la Coppa Italia di softball per il secondo anno consecutivo e ha ottenuto l’aritmetica certezza di giocare in Europa nel 2024 per la quarta stagione di fila. A Bologna, Giulia Longhi e compagne hanno prima superato in semifinale le padrone di casa delle Blue Girls Pianoro per 2-1 e poi hanno trionfato nella finalissima per 2-0 contro il Bollate. Ora testa al campionato con l’inizio della semifinale scudetto in programma sabato 9 settembre a Forlì.

La semifinale

«È stato emozionate, ho rivisto la mia squadra riprendere in mano la situazione, giocare due belle partite tirate e portare a casa l’obiettivo prefissato – ha commentato il presidente Massimo Rotondo -. Non è mai facile ripetersi a distanza di un anno e noi ci siamo riusciti. Bravi tutti: le giocatrici e lo staff tecnico».

In semifinale, la Inox Team si è imposta per 2-1 contro le Blue Girls in una partita ricca di pathos e decisa al terzo inning. Pianoro ha sbloccato il risultato con una valida di Nolan, ma Saronno non si è fatto intimorire e ha ribaltato il punteggio al cambio campo con i singoli di Longhi e Lozada. La partita è stata in grande equilibrio fino all’ultimo out, ma l’ottima prestazione in pedana di Alice Nicolini, aiutata in difesa dalle meravigliose giocate di Longhi (doppio gioco dopo aver raccolto al volo una linea avversaria e presa in tuffo sul tentativo di bunt del Bologna) e Marrone (eliminazione al volo al sesto inning contro le recinzioni) ha permesso alle campionesse d’Italia in carica di accedere alla finalissima.

«Siamo molto felici, è un gran successo per noi che vuol dire tantissimo per noi – ha dichiarato Fabrizia Marrone -. La presa al volo che ho fatto da fuori può essere vista come molto difficile e probabilmente non era facile, io mi sono mossa bene e sono rimasta concentrata per fare l’out decisivo. Sono molto contenta».

La finale

Nella finalissima contro Bollate, invece, la Inox Team è partita subito forte, segnando il punto del vantaggio grazie ad una battuta in scelta difesa da parte di Armirotto. Saronno ha poi allungato nel punteggio al quinto inning grazie ad una splendida doppia rubata seconda-casa base realizzata dalla coppia Rotondo-Marrone. In pedana di lancio Stephanie Trzcinski si è presa letteralmente la scena, concedendo le briciole all’attacco avversario, mentre la difesa è stata particolarmente attenta in ogni azione, con Longhi ancora una volta sugli scudi con diverse prese e giocate da standing ovation.

«Sono davvero fiero di questo gruppo. Durante la settimana abbiamo parlato dell’importanza di essere resilienti e di ripartire dopo il secondo posto in Coppa Campioni e l’abbiamo dimostrato – ha spiegato il manager Steven Manson -. Alice (Nicolini NDI) nella prima partita, Stephanie (Trzcinski NDI) nella finale hanno lanciato due grandi prestazioni in pedana, Panda (Longhi NDI) ha trascinato la squadra in difesa con grandi giocate. Non è mai facile confermarsi campioni, anche perchè tutte le squadre cercano ovviamente di toglierti il trofeo, motivo per cui si tratta di un grande successo».