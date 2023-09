Sogni notturni: a Varese un viaggio nelle musiche di Chopin con Bruno Gambarotta e Giorgio Costa

Venerdì 15 settembre 2023, segna un altro straordinario appuntamento all’interno del Festival varesino “arte, natura e ambiente”. Alle 21:00 all’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” in via Giuseppe Garibaldi 4, la magia della musica si fonderà con la narrazione nello spettacolo “Sogni notturni”: un concerto unico con voce narrante, dedicato alle magnifiche composizioni di Chopin.

La serata vedrà salire sul palco due personalità di spicco: Bruno Gambarotta e Giorgio Costa. Bruno Gambarotta è un noto scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, ma anche un grande conoscitore dell’Opera. È stato autore e regista di programmi per la radio e la televisione e, oltre alla scrittura, fra i suoi maggiori interessi figura la gastronomia. Ama definirsi come uno scrittore artigiano; programmista, regista e direttore di programmi Rai.

Accanto a lui ci sarà Giorgio Costa, diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio «G. Verdi» di Torino nel 1977, segue corsi di perfezionamento con Alberto Mozzati e Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna. Nel 1980 partecipa ai corsi dell’Accademia Chigiana di Siena. Dal 1985 ha frequentato i corsi di Fenomenologia della musica all’Università di Magonza. Nel 1988 prende parte alla Master Class a Firenze. Ha preso parte a tournèes in Europa, Giappone, Messico e negli Stati Uniti. L’iniziativa è parte del programma MUSICHE NELLE RESIDENZE STORICHE 2023.

Insieme, Bruno Gambarotta e Giorgio Costa porteranno in scena un recital coinvolgente, in cui le letture di Gambarotta si intrecceranno con le note romantiche e intense della musica di Chopin, suonate con maestria da Giorgio Costa.

Ad arricchire l’evento sarà proprio la location dell’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”, parte del complesso di villa Cagna, un’iconica residenza storica di Varese.

Il programma della serata includerà brani iconici come il Notturno in sol minore op. 15 n. 3, la Ballata n. 1 in sol minore op. 23, il Notturno in do minore op. 48 n. 1 e la Ballata n. 3 in lab maggiore op. 47 di Chopin.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione, che potete effettuare cliccando qui

Per avere maggiori informazioni e visionare il programma completo: locandina oppure sito del comune oppure contattare infopoint@comune.varese.it | +39 0332.281913