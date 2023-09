Solbiate Arno in festa per il patrono San Maurizio

Dal 21 al 25 settembre 2023 si terrà la festa in onore di San Maurizio, patrono della città. Qui di seguito gli eventi in programma

Prendono il via oggi i festeggiamenti per il santo patrono di Solbiate Arno, San Maurizio. Fino al 25 settembre tanti appuntamenti per stare insieme

Giovedì 21 settembre 2023

Ore 21: “un mondo in guerra?”. Incontro con Marco Tarquinio, ex direttore di “Avvenire”, intervistato dalla giornalista Lucia Capuzzi. In collaborazione con l’associazione “la tenda- bottega del mondo”.

Venerdì 22 settembre 2023

Presso la chiesa di S. Maurizio, alle ore 18.30 si celebrerà la messa solenne con tutti i sacerdoti che hanno vissuto il loro ministero a Solbiate Arno, presieduta da Don Franco Gallivanone, vicario episcopale della nostra zona.

Alle ore 19.30, invece, presso la sala della comunità, si terrà un aperitivo in amicizia

Sabato 23 settembre 2023

Presso l’oratorio, ai seguenti orari:

Ore 15: 30: torneo di burraco

Ore 19.00: spettacolo per bambini e genitori

Ore 19:00: apertura punto di ristoro “L’Angolo”

Ore 21.00: musica con “Duomania band”

Domenica 24 settembre 2023

Presso la chiesa di S. Maurizio, alle ore 10.30 si celebrerà la messa solenne. Alle ore 11.30 ci sarà un aperitivo sul bordato della chiesa. Nel pomeriggio, invece, alle ore 16.00 ci sarà la sfilata storica delle contrade presso la piazza S. Giovanni XXIII. Durante la giornata, presso l’oratorio, è previsto l’arrivo della sfilata, la benedizione del paese e le danze con i Trampolieri del Teatro dell’Aleph. A seguire, il 2 torneo di Quidditch delle contrade.

Alle ore 16.00: apertura punto ristoro “L’Angolo”; alle ore 20.45: musica con “Targhe Alterne” e “Two Generation”. Per concludere, alle ore 22.45 verrà realizzato uno spettacolo pirotecnico

Lunedì 25 settembre 2023

Alle ore 18.30 si celebrerà la messa per tutti i defunti

Per tutto il mese è possibile acquistare i biglietti della sottoscrizione a premi. Il 1 premio prevede un aspirapolvere Dyson.

Inoltre, sabato e domenica, in oratorio, ci sarà la pesca di beneficienza.