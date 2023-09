Sono Pietro Cozzi e la moglie Marisa Agliati le vittime dell’incidente in autostrada, Legnano in lutto

Pietro Cozzi ex presidente della Fondazione Famiglia Legnanese, nonché fondatore del Museo e della concessionaria Fratelli Cozzi Legnano è deceduto con la moglie Marisa Agliati in un incidente sull’A26.

Il legnanese, che ha saputo trasformare la sua passione per l’Alfa Romeo in un lavoro, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 5 settembre. Cozzi alla guida della sua Alfa Tonale è finito fuori strada all’altezza delle uscite di Sesto Calende e Besnate, sulla carreggiata direzione Gallarate-Milano.

Una scomparsa che ha lasciato senza parole la città che lo ha conosciuto per il suo impegno sul fronte benefico. Basti pensare alle borse di studio della Famiglia Legnanese, e al progetto “Il bosco in città“. Grande dolore per la Famiglia Legnanese per l’improvvisa scomparsa dell’ex presidente della Fondazione.

Cordoglio anche da parte del sindaco Lorenzo Radice che con il vice sindaco Anna Pavan, tutta l’amministrazione e gli uffici del Comune di Legnano esprimono il loro cordoglio ricordando Cozzi: «Nel tratto strada fatto insieme nel mio periodo da sindaco; un periodo in cui ho potuto apprezzare la sua instancabile capacità di proporre iniziative sempre nuove a favore della nostra comunità e con un occhio di riguardo per i nostri giovani. L’ho conosciuto in particolare per le borse di studio e per il “Bosco vivo della fondazione”, due iniziative che dicono molto della sua attenzione e propensione a proiettarsi nel futuro. Ho ammirato il suo ottimismo, la battuta sempre pronta, la capacità di conquistare gli interlocutori con un sorriso, ma anche con la concretezza tipica dell’uomo del fare. Con la sua scomparsa Legnano perde una persona di grande valore che alla comunità locale ha dato tanto come imprenditore, filantropo e benefattore. Ai figli Elisabetta e Roberto va tutta la mia vicinanza».