Sos da Sondrio per il cercatore di funghi: lo salva l’elicottero della Finanza di Venegono Superiore

Quando è partito l’sos cominciava già ad essere tardi, e la sera stava per prendere il sopravvento sulle Alpi lombarde ma l’elicottero della Finanza, unitamente al Soccorso alpino è entrato in azione portando in salvo un uomo.

È successo attorno alle 18.00 di martedì quando si sono attivati i tecnici della Stazione di Valmasino, in provincia di Sondrio. Un uomo di 79 anni che è andato in cerca di funghi si è trovato in una zona impervia e non riusciva più a proseguire; allora ha chiesto aiuto.

Sono intervenuti, oltre a sette tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico anche i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’elicottero della Gdf partito dalla sezione aerea di Venegono Superiore, in provincia di Varese ha localizzato l’escursionista, che è stato recuperato con il verricello. L’intervento è finito intorno alle 20:00 grazie all’impiego operativo dell’elicottero Ab 412 delle Fiamme gialle.