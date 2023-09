Il mondo del volontariato piange Bruno Madella, generoso e instancabile

Grande cordoglio nel mondo del volontariato varesino e lombardo per la morte di Bruno Madella, storico volontario che ha operato per tanti anni nell’ambito della pubblica assistenza.

Tra i soci fondatori di Cva-Corpo Volontari Ambulanza di Angera, Bruno Madella ha prestato a lungo la sua opera nell’associazione, e ha poi accompagnato per tanti anni un’altra importante realtà del soccorso, la Sos Tre Valli di Cunardo, di cui è stato anche vice-presidente.

A piangerlo e a ricordare la sua vita generosa sono in tanti.

“Una vita dedicata al volontariato, la sua, che ha voluto condividere con Sos Tre Valli dal 2006 rivestendo anche ruoli di responsabilità come l’incarico da vice-Presidente, il coordinamento del gruppo mezzi e di quello autisti per molti anni, rendendosi utile come istruttore autisti fino a poco più di un anno fa e come autista per i servizi secondari in ambulanza e i servizi auto – scrivono i responsabili di Sos Tre Valli – Grazie di tutto, ci mancherai”.

Un abbraccio alla famiglia di Bruno Madella è stato condiviso sui social anche dal Corpo Volontari Ambulanza di Angera.

Cordoglio anche a livello regionale: “Il presidente, la direzione, il consiglio e i dipendenti di Anpas Lombardia, insieme a tutte le volontarie, i volontari e i dipendenti delle Associazoni aderenti, piangono la scomparsa di Bruno Madella, volontario esemplare che per tanti anni ha svolto il ruolo di consigliere regionale di Anpas Lombardia. Bruno socio fondatore del Corpo Volontari Ambulanza e vicepresidente di Sos Tre Valli nelle due associazioni ha ricoperto diversi ruoli, mettendo la sua esperienza e le sue grandi capacità al servizio di tutti. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Bruno, lo ricorda come uomo straordinario che ha fatto tanto per il volontariato lombardo e per la provincia di Varese in particolare. Ciao Bruno, grazie di tutto. Riposa in pace”.