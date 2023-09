Spazi di via Albarina, Vanzaghello li mette a disposizione a medici e a servizi del 118

Aperta una manifestazione d’interesse a Vanzaghello per i locali, da poco riqualificati dal Comune, in via Albarina al civico 17. Gli spazi sono destinati a strutture sanitarie, poliambulatori, ambulatori medici e servizi di emergenza territoriale 118. Proprio in questi giorni l’Amministrazione del sindaco Gatti ha pubblicato l’avviso sul sito comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 12.00 di mercoledì 18 ottobre. I locali di proprietà comunale saranno concessi in locazione «prioritariamente a strutture sanitarie, poliambulatori o servizi di emergenza territoriale 118 con ambulanza 7 su 7 e h 24» con un canone calmierato che verrà definito per ciascun locatario successivamente alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, con la modalità della trattativa individuale».

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Vanzaghello