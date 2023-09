Spazio Cinema, al Nuovo di Varese riparte lo storico cineforum

Dopo la pausa estiva e le proiezioni all’aperto di Esterno Notte, da venerdì 1° settembre l’associazione Filmstudio 90 ha ripreso le proiezioni al Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille 39) e si prepara alla nuova stagione del Cineforum Spazio Cinema, lo storico cineforum varesino organizzato dal 1992.

Da martedì 12 settembre inizierà il programma di film compresi nell’abbonamento stagionale, a cominciare da “L’ultima notte di Amore”, emozionante thriller ambientato in una Milano notturna in cui il protagonista, Pierfrancesco Favino, è un poliziotto che vive la sua ultima notte prima del pensionamento e che si troverà costretto a gestire una complessa situazione.

Il programma di quest’edizione è ricco di titoli di qualità, diretti da alcuni dei registi più importanti del cinema contemporaneo, come Oppenheimer (di Christopher Nolan), The Palace (di Roman Polanski), Barbie (di Greta Gerwig), Assassinio a Venezia (di Kenneth Branagh), L’ordine del tempo (di Liliana Cavani) e Mon Crime – La colpevole sono io (di François Ozon). Spazio poi a film tutti da scoprire come l’argentino Il supplente, lo statunitense A Thousand and one (Gran premio della giuria al Sundance Film Festival) e il francese Jeanne du Barry – La favorita del re, che segna il ritorno in sala di Johnny Depp. Il programma andrà avanti con cadenza settimanale, fino al 21 dicembre.

Come ogni anno, le proiezioni si svolgono martedì ore 15.30 e 20.00 e mercoledì ore 15.30 e 21.00. Sarà possibile partecipare alle proiezioni sia acquistando l’abbonamento per tutte le proiezioni (abbonamento pomeridiano 42 euro, abbonamento serale 49 euro, se acquistato entro domenica 10 settembre) sia ogni volta con il biglietto singolo al costo di 5 euro.

Non è obbligatoria la tessera dell’associazione Filmstudio 90, che però permette la riduzione del biglietto singolo a 3 euro per i soci con meno di 25 anni (info sul tesseramento www.filmstudio90.it/tesseramento/ ) Qui potete scaricare il programma completo con tutti i film e le info sull’acquisto di biglietti e abbonamenti:

www.filmstudio90.it/cineforum-spazio-cinema/

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it