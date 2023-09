Speciale annullo filatelico per i 100 anni di fondazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Varese

Poste Italiane dedica uno speciale annullo filatelico ai cento anni di fondazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Varese. Le celebrazioni si svolgeranno all’interno della loro sede, dove sarà allestita una mostra a tema, spostandosi poi su tutto il centro della città dove saranno esposte 20 auto d’epoca dei Carabinieri, le strade saranno attraversate dai figuranti con le divise storiche dell’Arma; si esibiranno le Unità cinofile dei Carabinieri del gruppo sportivo di Firenze e le Unità cinofile di ANC di Giussano, specializzati con cani molecolari, saranno altresì presenti gli Artificieri di Milano con le proprie apparecchiature tecnologiche. L’evento sarà ricordato dallo speciale annullo raffigurante il logo dell’associazione e da 500 cartoline filateliche emesse da Poste Italiane.

L’annullo sarà disponibile presso lo spazio filatelico temporaneo di Poste Italiane, allestito sabato sedici settembre dalle 09.30 alle 16.30, all’interno della sede dell’associazione in Via Romagnosi 9. Per l’occasione verranno utilizzati i francobolli celebrativi dedicati alle varie emissioni riguardanti i Carabinieri negli anni. Presso lo stand si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane selezionati per l’occasione: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 16 settembre, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Varese 1, in via Cairo 21, per i sessanta giorni successivi. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste