Specializzarsi per diventare il tecnico che le aziende stanno cercando. A Luino parte il corso in Automazione e Robotica

Prenderà il via lunedì 25 settembre, a Palazzo Verbania a Luino, per il corso post-diploma IFTS della Fondazione ITS INCOM Academy, realizzato in collaborazione con alcune aziende del territorio sulla base di specifiche esigenze di competenze emerse dalle imprese del Nord della provincia. Obiettivo del percorso è proprio quello di formare figure di tecnici specializzati in Industria 4.0, attraverso la modalità dell’apprendistato formativo.

Una soluzione nata per rispondere alla crescente domanda di competenze in questo ambito, oggi in grande espansione ma difficile da soddisfare. In particolare, il corso andrà ad approfondire e sviluppare conoscenze sulle tecnologie applicate dai leader mondiali nell’automazione: Omron, Siemens, Mitsubischi, Keyence, Fanuc. Una proposta che è stata rivolta ai giovani affascinati dall’automazione, dalla robotica e dalla tecnologia e che hanno conseguito un Diploma di scuola superiore. Da rilevare è inoltre che i ragazzi andranno a potenziare la propria formazione avendo già sottoscritto un contratto con l’azienda.

Gli studenti del corso di Automazione e Robotica di ITS INCOM Academy sono infatti dei dipendenti a tutti gli effetti in apprendistato formativo e sono stati assunti direttamente dall’impresa prima dell’inizio del corso per tutta la durata dello stesso, fino al conseguimento del Diploma di specializzazione in Robotica e Automazione. Al termine del percorso la sfida per i ragazzi sarà quella di cogliere l’opportunità di poter trasformare la prima esperienza in azienda in un più solido rapporto di lavoro. «L’idea di un corso post-diploma in Automazione e Robotica è nata da un bisogno molto forte manifestato dalle aziende del Luinese specializzate in macchine automatiche e nel settore della robotica che hanno grandi difficoltà a trovare professionisti nel settore, data anche la vicinanza con la Svizzera – spiega il presidente di ITS INCOM, Benedetto Di Rienzo -. Si tratta di un percorso che prevede, a differenza dei corsi tradizionali, l’assunzione dall’inizio dell’attività formativa. Si colloca in un territorio che ha dimostrato di saper riuscire a fare rete tra gli stakeholder rispondendo così a una richiesta reale per lo sviluppo e la crescita locale costruendo un modello che può essere ripetuto in altri settori».

Giovanni Berutti, Presidente della SPM Spa di Brissago Valtravaglia e componente del Consiglio Generale di Confindustria Varese aggiunge: «L’avvio di questo corso Ifts rappresenta un concreto passo verso il rilancio del territorio. Vogliamo colmare il principale vuoto che drena terreno competitivo sotto i piedi delle nostre imprese: quello della mancanza di competenze. La costruzione di nuovi percorsi di crescita per contrastare l’arretramento economico e sociale del Nord della provincia deve partire da qui, dall’investimento nelle persone, nei giovani e nella conoscenza. Questo progetto poggia le basi sull’idea di alcune imprese che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona per sviluppare nuovo know-how. Vogliamo dare nuove chances ai ragazzi perché solo così possiamo dare nuove chances alle nostre aziende. In piena coerenza con il Piano Strategico #Varese2050 di Confindustria Varese».

Tra le caratteristiche dell’iniziativa è da sottolineare anche la possibilità di affiancare alla formazione teorica un’importante esperienza “sul campo”. Il percorso è costruito su un anno di formazione che proseguirà fino a luglio 2024, alternando 400 ore svolte in aula con professionisti del settore e 600 direttamente in azienda, con formazione on the job. L’apprendistato formativo di Automazione e Robotica si avvale della partnership con alcune aziende del Luinese aderenti principalmente a Confindustria Varese (Autolab srl, Delsa srl, Ghiringhelli spa, Monteferro spa e SPM spa), per garantire l’acquisizione delle competenze richieste dalle imprese per diventare professionisti altamente qualificati. L’avvio delle attività è in programma lunedì 25 settembre alle ore 9.00 a Palazzo Verbania, reso disponibile dal comune di Luino.

ITS INCOM

La Fondazione ITS INCOM per lo sviluppo delle competenze nel settore dell’informazione e dei servizi applicati alla comunicazione è stata costituita nel 2016 con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi di Tecnico Superiore istituiti dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con DPCM 25 gennaio 2008. I percorsi formativi realizzati hanno avuto un rapido sviluppo fino a coinvolgere oggi oltre 400 studenti distribuiti sull’offerta formativa proposta. Ai percorsi già in svolgimento: – ITS Cloud developer – ITS Web Designer – ITS Digital Marketing Manager – ITS Web Developer – ITS Data Analyst – ITS Manufacturing Design – ITS Internet of Things – IFTS Networking e Security – IFTS Sales Management Si aggiunge un nuovo percorso ITS su richieste specifiche di aziende e associazioni imprenditoriali – ITS Sistemista Cloud e Cybersecurity