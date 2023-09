Sport in festa, passeggiate e “pranzo con delitto”: gli appuntamenti ad Angera sul Lago Maggiore

Proseguono gli appuntamento del Settembre Angerese . Nel weekend sono diverse le occasioni di incontro e cultura nella cittadina della rocca. Di seguito i principali eventi:

La Festa dello Sport angerese ha inizio sabato 9 settembre alle 20.30, in Sala Consiliare (ingresso da via Cavour) con la conferenza “Sport e Alimentazione” ospiti Gianluigi Genoni, istruttore tecnico chinesiologo e la Dott.ssa Carmela Pappalardo, biologa. Domenica 10 settembre dalle 9.30 sui pratoni, fra il palazzo comunale e lungolago, saranno presenti diverse associazioni sportive per la presentazione delle loro attività. Stand gastronomico a pranzo e musica al tramonto.

Per tutto il week end, dalle 9.30 alle 15.30 dal porto asburgico è possibile iscriversi alle mini crociere in Vela Storica accompagnati dai capitani dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano.

Anticipiamo che mercoledì 13 settembre alle 20.30 in Sala Consiliare (ingresso da via Cavour) sarà inaugurata la mostra fotografica “Ticino vita sommersa” a cura del fotografo Mattia Nocciola. L’esposizione, organizzata dalla città in collaborazione con il Parco del Ticino, è nata per far conoscere al grande pubblico la fauna ittica del fiume, nei cui confronti il parco ha intrapreso iniziative di tutela e conservazione.

Mattia Nocciola, classe 1990, è un appassionato di Ticino, la sua attrazione per l’acqua è stata sua compagna dalla nascita e cresciuta con lui. Da bambino Mattia giocava nelle rogge e nei fontanili poi ha imparato a pescare e infine ha lasciato la canna da pesca per dedicarsi alla fotografia.

Domenica 10 settembre è previsto un momento di ricordo dedicato ai caduti e ai dispersi di tutte le guerre, alla presenza delle autorità. La Giornata del Ricordo prevede ritrovo alle ore 10.30 al Santuario Madonna della Riva in Corso Repubblica, nei pressi del Porto Asburgico. Info: cultura@comune.angera.it

Infine sono già aperte le prenotazioni per:

la passeggiata teatralizzata "Reti, castagne e… baci romantici. Vi racconto la pesca" di sabato 16 settembre, partenza ore 17.30 dal Museo cittadino in via Marconi 2. L'iniziativa organizzata dal Civico Museo Archeologico in collaborazione con la Biblioteca e la "Cumpagnia I Piott" é gratuita su prenotazione obbligatoria alla biblioteca@comune.angera.it (entro venerdì mattina 15 settembre).

L’itinerario che toccherà alcuni punti significativi della Città fra cui la Contrada dell’Amore e il Porto Asburgico sarà animata da piacevoli momenti recitati in ricordo del 400esimo anniversario del diritto di pesca agli abitanti di Angera e Ranco.

– Il pranzo con delitto di sabato 16 settembre ore 13 presso la Casetta Pop al Parchetto di via Adige, proposto dalla Cooperativa l’Aquilone, in collaborazione con Karakorum teatro per i ragazzi e le loro famiglie, nell’ambito del progetto dedicato all’Educativa di Strada.

Prenotazioni via WA a Chiara 3473110950.

"Sguardi sul passato. Dalla paleontologia vegetale alla storia di Angera". L'itinerario esperienziale botanico, guidato e gratuito, di domenica 17 settembre. La passeggiata partirà alle 9.30 dal cortile del Civico Museo Archeologico via Marconi 2, e si snoderà lungo il Sentiero degli Alberi e delle Erbe 614E recentemente mappato dal CAI. La flora stagionale offriranno lo spunto per raccontare storia e tradizioni locali. Prenotazioni: infopoint@comune.angera.it