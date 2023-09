Sta per partorire nel traffico, la pattuglia della Finanza la scorta in ospedale a Como

Il traffico rischiava di complicare uno dei momenti più belli della vita, la nascita di una bambina. Ma l’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza ha permesso all’auto con a bordo la partoriente di giungere in tempo utile in ospedale e di far venire alla luce la piccola senza ulteriori problemi.

L’episodio è avvenuto sull’Autostrada A9 nei giorni scorsi e ha visto protagonista la famiglia di una donna di Lomazzo che stava soggiornando in Svizzera. La signora ha prima avvertito le contrazioni e poi le si sono rotte le acque e si è quindi diretta in auto verso Como per partorire, a bordo di una vettura condotta dal cugino.

A un certo punto però si è creata una coda in A9 che ha bloccato il traffico: a quel punto il cugino è sceso dalla vettura per chiedere aiuto e si è imbattuto in una pattuglia delle Fiamme Gialle in forza alla compagnia di Olgiate Comasco. I finanzieri non ci hanno pensato due volte vista la situazione d’emergenza e hanno scortato la famiglia verso l’ospedale Sant’Anna. Dove nel frattempo era giunto anche il marito e dove la bambina è venuta alla luce senza complicazioni.

Tra i primi a fare visita alla nuova arrivata, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, proprio gli stessi “angeli custodi” in divisa che hanno portato in dono un piccolo omaggio floreale.