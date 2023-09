Stasera in TV su Rai 2 il film “Un uomo sopra la legge” con Liam Neeson

Un uomo sopra la legge, uno dei film più avvincenti degli ultimi anni, verrà trasmesso stasera in tv su Rai 2 alle 21.20. E’ una pellicola diretta e co-scritta da Robert Lorenz insieme a Chris Charles e Danny Kravitz. Quest’opera narra le avventure di Jim Hanson, un veterano marine e allevatore dell’Arizona, che vive tranquillamente nella sua terra al confine, resistendo alle minacce di sfratto. La sua esistenza viene sconvolta quando incrocia la strada di Miguel, un giovane migrante di 11 anni, e sua madre Rosa. Mentre tentano di sfuggire a Mauricio, un crudele leader del cartello della droga, Rosa rimane gravemente ferita in uno scontro a fuoco e supplica Jim di mettere al sicuro suo figlio portandolo dalla sua famiglia a Chicago. Nonostante le opposizioni della figliastra Sarah, Jim decide di aiutare Miguel. Durante il loro viaggio, sono costantemente perseguitati dagli assassini, ma ciò consente a Jim e Miguel di superare le reciproche resistenze e di costruire un legame profondo e inaspettato.

Una fusione tra Western e Road Movie

Sotto la guida visiva di Mark Patten e supportato da scenografie di Charisse Cardenas, costumi di Peggy Stamper e composizioni musicali di Sean Callery, “The Marksman” viene descritto dal suo regista Lorenz come fortemente influenzato dalle sue esperienze con Clint Eastwood. Dopo aver lavorato accanto a Eastwood come assistente e produttore per quasi due decadi, Lorenz ha riconosciuto nelle sfumature del protagonista Jim l’eco di un classico eroe alla Eastwood: riservato, ma determinato nel suo senso di giustizia. Lorenz è stato attratto dalla dinamica tra Jim e Miguel e dalla loro crescita mentre sfuggono ai pericoli del cartello. Per Lorenz, il film che andrà in onda stasera in tv su Rai 2 è una fusione di western e road movie, rappresentando il viaggio di due individui apparentemente incompatibili che, attraversando sfide e avversità, diventano una sorta di famiglia nel contesto di un’America spesso divisa e alienante.

Altre pellicole avvincenti strasmesse questa sera sulle altre reti tv

I programmi tv stasera sono variegati, se il western non è il vostro genere, potrete scegliere tra la commedia “Benvenuti al Nord” su Canale 5, oppure di seguire la fiction “Il giovane Montalbano” proposto su Rai 1.

Benvenuti al Nord: Il film “Benvenuti al Nord”, diretto da Luca Miniero nel 2012 e con protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio, rappresenta il proseguimento della storia iniziata con “Benvenuti al Sud” del 2010, anch’esso diretto da Miniero. Dopo le vicende narrate nella pellicola precedente, ritroviamo Alberto Colombo e Mattia Volpe in scenari differenti: mentre Alberto ha preso le redini di un ufficio postale a Milano, cercando di equilibrare le esigenze familiari e lavorative, Mattia rimane nel Sud, operando come postino a Castellabate. Nonostante Mattia mostri segni di crescita personale, vive ancora con sua madre, la moglie Maria e il giovane Edinson, il cui nome sembra ispirato al celebre calciatore del Napoli, Edinson Cavani. Quando Maria, esasperata dall’immaturità persistente di Mattia, decide di lasciarlo portando con sé il figlio, Mattia, nel tentativo di riconquistarla, pensa a un audace gesto: trasferirsi al Nord, specificamente a Pordenone. Tuttavia, a causa di una serie di intoppi causati dai suoi colleghi Costabile, il trasferimento lo conduce a Milano. Lì, Alberto lo ospita e gli offre un posto nel suo ufficio postale cittadino.

Il giovane Montalbano: Rai 1 propone gli episodi 4 e 5 della seconda stagione di questa fortunata serie. Ambientata nella Sicilia degli anni ’90, “Il giovane Montalbano” racconta le avventure di un Salvo Montalbano alle prime armi come commissario di Vigata. Questa serie, ideata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni, funge da antefatto alla ben nota serie “Il commissario Montalbano” e prende spunto da diversi volumi della saga letteraria dedicata al personaggio. Pur essendo agli esordi della sua carriera, il giovane Montalbano evidenzia già una notevole destrezza nel disvelare intricati misteri. Tuttavia, la sua intensa dedizione professionale si contrappone al suo modo di rapportarsi alle persone, manifestando un carattere riservato e, talvolta, sospettoso.

