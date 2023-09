Storia, arte e territorio: viaggio a Cremona sulla tomba del Carnovali

Al termine della Mostra di Luino “Piccio fra vero e ideale” l’associazione “Amici del Piccio” invita tutte le persone interessate a chiudere le celebrazioni per il 150° anniversario della scomparsa del pittore Giovanni Carnovali, con una cerimonia al Cimitero Monumentale di Cremona, dove Piccio è sepolto nella Cappella Bertarelli, domenica 8 ottobre 2023, con ritrovo all’ingresso del Cimitero, alle ore 10.45.

La cerimonia sarà aperta dalla benedizione e da una preghiera del cappellano del Cimitero, don Achille Bolli e da Mons. Pietro Bonometti, canonico della cattedrale della città. L’invito è stato rivolto anche ai sindaci e assessori di Cremona, Montegrino e Luino. Al termine della cerimonia si potrà pranzare in Cremona al ristorante (su prenotazione) o liberamente. Nel pomeriggio è possibile effettuare una visita al centro storico della città, al Museo Ala Ponzone (dove sono esposte opere del Piccio) o al Museo Diocesano.

Chi volesse partecipare deve comunicare la propria adesione entro sabato 30 settembre (per prenotare i posti al ristorante) scrivendo all’indirizzo email dell’Associazione info@ilpiccio.it. Non è possibile organizzare un pullman per il costo rilevante pro capite. Si suggerisce di condividere il viaggio in auto con amici o conoscenti. «Vi aspettiamo numerosi a questo ultimo appuntamento dedicato all’anniversario della scomparsa del nostro grande artista», afferma la presidente dell’associazione Carolina De Vittori.