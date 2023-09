Street artist sul lungolago di Lavena Ponte Tresa

È ormai diventato l’appuntamento di fine estate sul lungolago di Lavena Ponte Tresa quello che vede coinvolti gli artisti di MAD 21037, il progetto promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione Wg Art che coinvolge i giovani nel nome della Street Art.

Sabato 23 settembre 2023 dalle 11.00 per tutta la giornata sul muro della suggestiva passeggiata del Lungolago diversi artisti invitati e i giovani che vorranno partecipare daranno vita a una giornata di live painting su quella che poi è la hall of fame uno spazio pubblico e libero i cui i ragazzi possano sperimentare la propria creatività artistica.

«Con questo appuntamento annuale, inauguriamo anche un nuovo capitolo della collaborazione fra Comune di Lavena Ponte Tresa e WG art. – dichiara Valentina Boniotto Assessore alla Cultura del Comune di Lavena Ponte Tresa – SPORT E SALUTE ha finanziato IL PROGETTO LA(R)GO AI GIOVANI”, CON CAPOFILA LA CANOTTIERI LUINO. Nei prossimi due anni verranno proposte diverse iniziative gratuite per i giovani del territorio, confermando il riconoscimento di un percorso iniziato ormai da qualche anno.»

Un’occasione da non perdere anche per il pubblico che potrà vedere lavorare live gli artisti.

La hall of fame di MAD 21037 non è una semplice murata, è posta lungo il lungolago di Lavena Ponte Tresa, una passeggiata molto frequentata da turisti e residenti, dove annualmente è possibile ritrovarsi a dipingere e a veder dipingere, secondo stili e declinazioni diverse, dove la qualità è sempre molto alta. Un luogo di confronto e di riflessione che è ormai parte dell’estate lavenese.

«Non potevamo mancare sul lungolago di Lavena Ponte Tresa – afferma Ileana Moretti, presidente di Wg Art – ormai giunto al quarto anno questo appuntamento sarà all’insegna del colore viola, colore molto amato da tanti artisti, che contraddistingue il genio artistico. Anche quest’anno hanno aderito molti giovani desiderosi di lasciare il segno della loro creatività. Accanto agli artisti ormai abituali, come Seacreative, Andrea Borsetto, Luigi Vine Semeraro, Goodstuer and friends, Simone Giorgio aka and Type, tanti nuovi nomi.

Un rinnovato grazie all’ Amministrazione Comunale che sa dare spazio all’arte e ai giovani, dimostrandosi attenta ai linguaggi contemporanei e aperta al territorio. »

Gli artisti invitati: Seacreative, Andrea Borsetto, Luigi Vine Semeraro, Goodstuer and frends, Simone Giorgio aka and Type, Matteo Pane, Mimmo Mattia, Davide Grassi con il figlio, Ricky, Davide Saibene e Simone Gusella.

MAD è l’acronimo di Muri Artistici Diffusi e proprio su alcuni muri della città gli artisti hanno realizzato le loro opere. Il numero 21037 in qualità di Codice di Avviamento Postale di Lavena Ponte Tresa vuole contestualizzare l’intervento proprio nella bella cittadina affacciata sul Lago Ceresio.

La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città, di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo. Partendo dalla comprensione dell’arte urbana i giovani possono avere l’occasione di provare a dipingere, riscoprire la propria creatività e vivere da cittadini attivi la propria realtà sociale.

Chiunque può partecipare mandando una mail a madwgart@gmail.com

Per informazioni Tel 335.5860986

COS’E’ WGART

L’associazione culturale WgArt.it, fondata nel 2011 a Varese, promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, guardando in particolare alle nuove forme di street art, graffiti e writings, wall painting, murales, stencil, espressioni protagoniste di arte alternativa, simbolo di un pensiero e di un messaggio socio-culturale contemporaneo

In un contesto storico in rapida evoluzione, nel quale le relazioni sociali sono spesso difficili quando non contradditorie, WgArt.it vuole porre al centro dell’attenzione pubblica l’arte e il desiderio di esprimersi nel contesto urbano

Per questo Wg Art.it sostiene azioni culturali concrete per un mondo più vivibile, colorato e legale, nel rispetto dell’ambiente, sia naturale che costruito, delle opinioni e degli altri.