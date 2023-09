Stretta sulle aree dismesse tra Saronno e Caronno Pertusella, carabinieri e polizia locale denunciano dieci persone

Dalla mattina di ieri 19 settembre e per tutta la giornata, circa 40 tra Carabinieri e Polizia locale di Saronno sono stati impegnati in serrati controlli nei confronti di persone irregolari sul territorio.

Dalle 7 del mattino sono stati ispezionate sei aree dismesse o strutture abbandonate, tra Saronno e Caronno Pertusella oltre che eseguiti controlli appiedati da pattuglie in borghese nel centro e nella zona della stazione ferroviaria centrale e di Saronno Sud.

Una grave situazione di degrado è stata riscontrata in tutti i siti ispezionati alcuni anche in zona centrale della città. Dieci persone sono state condotte presso gli uffici della Compagnia Carabinieri dove sono stati sottoposti a fotosegnalamento e rinvenute modiche quantità di stupefacenti.

Al termine delle operazioni di identificazione, tutti sono stati denunciati poiché irregolari sul territorio nazionale a sei di questi è stato notificato l’ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale, uno è stato tratto in arresto poiché risultava ricercato dovendo scontare una condanna ad un anno e mezzo e per altri tre è stato disposto l’accompagnamento CPR (centri per il rimpatrio) rispettivamente uno a Roma e due a Macomer in Sardegna.