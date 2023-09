Wheelchair Gp, sulla pista di Rozzano si sfidano le carrozzine elettriche

Sulla pista kart di Rozzano si sfidano… le carrozzine elettriche: domenica è andata in scena una gara tutta particolare, promossa da Michele Sanguine (che abbiamo conosciuto anche come rapper e attore).

Galleria fotografica Wheelchair GP 2023 a Rozzano 4 di 10

Bandiere a scacchi, miss con gli ombrellini, paddock e pista bollente sotto il sole, lo speaker Francesco Rizzuto, con tante carrozzine arrivate da tutta Italia.

Per Michele Sanguine le gare sulla carrozzina elettrica, pensate come momento di incontro e socialità, sono un obiettivo da tempo. Nato a Varese nel 1984, residente a Gallarate, è una persona con distrofia muscolare di Duchenne e dall’età di 12 anni siede su una carrozzina elettrica: tra le tante attività che lanciato non c’è solo la sua carriera da rapper (Toro Seduto, con una buona dose di ironia sulla malattia) ma anche – appunto – l’idea della gara con carrozzine elettriche, già sperimentata più volte, creando intorno a sé un movimento solidale.

Dalla prima sperimentazione indoor a Cassano Magnago, si è poi passati ad eventi su piste all’aperto, anche grazie ad un’apposita associazione, Wheelchair GP.

A Rozzano è stata ospite anche l’associazione Vincere la trombosi Federica Ambassador, anch’essa di Gallarate, è stata ospitata direttamente da Michele: «È per noi un grande onore essere presente, solidale nel solidale, sicuramente Unire le nostre forze è molto importante, sia come risultato di sensibilizzazione sia perché a lavorare nel sociale non è sempre scelta semplice, rafforzando le nostre energie i nostri risultati possono moltiplicarsi» dice Federica Fedele, del sistema globale di World Thrombosis Day.

«Abbiamo sensibilizzato l’importanza del movimento come prevenzione alla Trombosi e tutti i piloti ne sono stati sicuramente dei grandi insegnanti di vita … volere è potere! Chi più di loro».

Alla manifestazione ha collaborato anche Avis di Gallarate per la scorta tecnica.