Sull’asse Gavirate-Varese va in scena la nuova alleanza per il basket femminile

Con la sfilata sul parquet del palasport di Masnago, ad anticipare l’amichevole tra Openjobmetis e SAM Massagno, ha preso ufficialmente il via l’accordo che ha legato la APD Gavirate alla Pallacanestro Varese. La società del presidente Cesare Paronelli disputerà il prossimo campionato di Serie C con le insegne della Pallacanestro Varese Women anche se le partite interne continueranno a disputarsi nella città dei “brutti e buoni”.

Gavirate del resto è una delle “capitali” del basket femminile in provincia, con la sua lunga storia (è stata fondata nel 1969) fatta di tanta Serie B, di giocatrici capaci anche di arrivare anche nella massima categoria nazionale e di un settore giovanile da sempre molto attivo.

La prima squadra sarà affidata a un volto noto del basket locale, quel Davide Gardini che è stato giocatore di buon livello nelle minors ma anche volto televisivo con la sua lunga conduzione del programma “Basketball” su Tele7Laghi. Al suo fianco Claudio Galleani, fisioterapista di lungo corso anche alla Pallacanestro Varese (e figlio di Sandro). Galleani sarà anche il coach della formazione under 19.

La squadra ha in Camilla Vescovi il nome più noto: la figlia d’arte è anche “volto” di Legabasket ma non rinuncia al basket giocato ed è anche la capitana della squadra. Un’altra Camilla, Virginio, è invece la sorella di Niccolò, l’ala che milita in Serie A maschile proprio nella Openjobmetis. La società ha inserito in organico anche Francesco Paronelli, ex arbitro di Serie A2 e oggi responsabile del settore giovanile: l’ennesima dimostrazione che il vivaio e il reclutamento rimangono tra i punti principali della pallacanestro in riva al lago.